Волгоградцы увеличили банковские накопления до 185 тысяч рублей

Россияне нарастили объем сбережений на вкладах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на итоги исследования РИА Рейтинг, по данным Центробанка, объем вкладов населения в российских банках на 1 января 2024 года составил 50,7 триллиона рублей. Это почти на 10 триллионов рублей больше, чем годом ранее. Таким образом, прирост составил практически 25%.

В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках в среднем составляет 346,6 тысячи рублей. В Волгоградской области этот показатель меньше – 185, 2 рубля на душу населения. Прирост за 2023 год составил 28,6%. Регион по сумме банковских вкладов занял 58-е место. Любопытно, что в 2022 году Волгоградская область занимала такое же место, однако сумма вкладов была меньше - 134,1 тысяча рублей.Исследование еще раз доказало, что большая часть денег в России находится в Москве. Столица возглавила рейтинг с показателем 1351,4 тысячи рублей. Именно столько в среднем приходится на душу столичного населения. На втором месте со значительным отрывом оказался Санкт-Петербург – 679,4 тысячи рублей.Замыкает рейтинг Ингушетия с показателем 22,1 тысячи рублей в среднем на каждого жителя республики.