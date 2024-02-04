Все взрывалось и горело: под Волгоградом показали сцены Сталинградской битвы





Сегодня, 4 февраля, на аэродроме имени А.М.Числова в Среднеахтубинском районе Волгоградской области состоялась историческая реконструкция «За Сталинград». Для проведения мероприятия, на аэродром им. А. М.Числова в Среднеахтубинский район прибыли более 400 членов исторических клубов – реконструкторов и свыше 30 единиц военной техники, в том числе и той, которая непосредственно участвовала в Сталинградской битве. Сегодня, 4 февраля, на аэродроме имени А.М.Числова в Среднеахтубинском районе Волгоградской области состоялась историческая реконструкция «За Сталинград». Для проведения мероприятия, на аэродром им. А. М.Числова в Среднеахтубинский район прибыли более 400 членов исторических клубов – реконструкторов и свыше 30 единиц военной техники, в том числе и той, которая непосредственно участвовала в Сталинградской битве.





Подвиг 10-й дивизии НКВД, фрагменты операции «Кольцо», локальные бои за каждый сантиметр земли и окончательная Победа советских войск в сталинградском сражении — волгоградцы стали свидетелями уникальной масштабной реконструкции, сообщает V102.RU. Подвиг 10-й дивизии НКВД, фрагменты операции «Кольцо», локальные бои за каждый сантиметр земли и окончательная Победа советских войск в сталинградском сражении — волгоградцы стали свидетелями уникальной масштабной реконструкции, сообщает V102.RU.





Событие, ставшее уроком истории под открытым небом, посетили 11,2 тысячи человек. В числе главных гостей — представители ветеранского сообщества, школьники, воспитанники патриотических и молодежных объединений, участники СВО и члены их семей; Герой России Степан Белов; правнук легендарного советского летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова Игорь Чкалов.

Событие, ставшее уроком истории под открытым небом, посетили 11,2 тысячи человек. В числе главных гостей — представители ветеранского сообщества, школьники, воспитанники патриотических и молодежных объединений, участники СВО и члены их семей; Герой России Степан Белов; правнук легендарного советского летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова Игорь Чкалов.





По информации Центра патриотического воспитания университета «Синергия», в воспроизведении эпизодов Сталинградской битвы приняли участие реконструкторы из 18 регионов России, в том числе и представители иностранных государств — всего 427 человек. По информации Центра патриотического воспитания университета «Синергия», в воспроизведении эпизодов Сталинградской битвы приняли участие реконструкторы из 18 регионов России, в том числе и представители иностранных государств — всего 427 человек.





В реконструкции были задействованы 15 профессиональных каскадеров. Завершилось зрелище минутой молчания в честь погибших защитников Отечества и парадом участников реконструкции.

В реконструкции были задействованы 15 профессиональных каскадеров. Завершилось зрелище минутой молчания в честь погибших защитников Отечества и парадом участников реконструкции.





По словам организаторов, событие станет ежегодным, в которое будут включать и новые элементы — в частности, уже проводятся первые испытательные полеты на воссозданных самолетах немецкой и советской авиации.

По словам организаторов, событие станет ежегодным, в которое будут включать и новые элементы — в частности, уже проводятся первые испытательные полеты на воссозданных самолетах немецкой и советской авиации.









Фото администрации Волгоградской области

Фото администрации Волгоградской области

На территории полигона сотрудники МЧС организовали пункты обогрева и полевые кухни. Все желающие могли погреться и отведать настоящей солдатской каши.