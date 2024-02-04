Общество 04.02.2024 18:47
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04.02.2024 18:47
Специалисты медицинских пунктов, действующих на автотрассах Волгоградской области, в 2023 году оказали помощь более 1,3 тыс. человек, среди которых 142 ребёнка. Такие данные сообщили V102.RU в ГБУЗ КССМП. Помимо оказания помощи пострадавшим в ДТП, к медикам обращаются автопутешественники, почувствовавшие ухудшение самочувствия.Трассовые пункты полностью автономны и мобильны. Дежурные медики находятся в них круглосуточно: внутри есть все для комфортного пребывания персонала, оказания помощи. При таких пунктах также дежурят автомобили «скорой» класса «В». Наиболее частыми поводами для самообращения граждан являются сезонные заболевания (грипп, ОРВИ), аллергические реакции, повышения артериального давления, гипертонические кризы, носовые кровотечения, приступы панкреатита, гастриты, а также обострения остеохондрозов, радикулита и др. Фиксировались также случаи самообращения с травмами верхних и нижних конечностей водителей, которые ремонтировали машины в дороге.
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