Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Лисичанске

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму главе ЛНР Леониду Пасечнику в связи с трагедией, произошедшей в Лисичанске, сообщает V102.RU.

— В результате бесчеловечных действий киевского режима в Лисичанске погибли и получили серьезные ранения мирные жители. Андрей Бочаров от себя лично и от имени всех жителей Волгоградской области передал искренние соболезнования семьям погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления, — заявили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что сегодня, 4 февраля в Луганской Народной Республике объявлен траур по жертвам варварского обстрела Лисичанска, произошедшего накануне. Глава ЛНР отметил, что «наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению».

По словам Пасечника, в результате удара украинских националистов в выходной день по пекарне погибли 28 мирных жителей, среди которых оказался один ребенок. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов 10 человек. За их жизни борются медики. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь.

Фото: архив ИА «Высота 102»