Общество

Новая неделя встретит волгоградцев штормом и мокрым снегом

Общество 04.02.2024 09:37
0
04.02.2024 09:37


В Волгограде и области новая рабочая неделя начнется с резкого изменения погоды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, регион ожидает шторм с мокрым снегом и перепадами температур. 

— В понедельник, 5 февраля, по области в ночные часы пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. После обеда возможны небольшие, а местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. В отдельных районах опустится туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западного направления 8-13 м/с местами с порывами до 15-20 м/с. В ночной период за окном 0...-5º, днем 0…+5º, — рассказали в ЦГМС. — Во вторник, 6 февраля, ночью и утром по региону ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах пройдут достаточно сильные осадки. Днем стихия немного ослабнет, но в отдельных районах вероятна метель. На дорогах сохранится гололедица. Ветер западный со скоростью 9-14 м/с, местами с порывами до 19-24 м/с. Ночью и днем температура составит 0...-5º.

В Волгограде первый рабочий день выдастся облачным, но с прояснениями. 

— 5 февраля в областном центре в ночной период сильные осадки маловероятны. В утренние и дневные часы пройдет небольшой снег с дождем. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью столбики термометров покажут около 0º, днем 0...+2º, — добавили волгоградские прогнозисты. — 6 февраля в городе-герое ночью ожидается мокрый снег, днем осадки продолжатся. Временами метель, на дорогах гололедица. Ветер западного направления 9-14 м/с с усилением до 19-24 м/с. Ночью по городу -1...-3º, днем 0...-2.

По данным портала Gismeteo, с 5 по 11 февраля Волгоград зальет дождем со снегом и продует штормовым ветром. В понедельник, среду и четверг синоптики прогнозируют наиболее сильные осадки. Порывы ветра будут превышать скорость в 17 м/с. Самыми теплыми днями на новой неделе станут четверг и воскресенье. Дневные температуры составят +6 и +7 градусов соответственно. Самая холодная ночь выдастся в пятницу. Температура упадет до -4 градусов. В понедельник, 5 февраля, волгоградцев предупреждают о магнитной буре.  

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.02.2024 08:15
Общество 04.02.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2024 08:00
Общество 04.02.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2024 20:49
Общество 03.02.2024 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2024 18:19
Общество 03.02.2024 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2024 17:34
Общество 03.02.2024 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2024 16:49
Общество 03.02.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2024 14:48
Общество 03.02.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2024 14:24
Общество 03.02.2024 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2024 13:36
Общество 03.02.2024 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2024 12:39
Общество 03.02.2024 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2024 11:23
Общество 03.02.2024 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2024 07:25
Общество 03.02.2024 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 21:10
Общество 02.02.2024 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 20:02
Общество 02.02.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 20:01
Общество 02.02.2024 20:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:37
Новая неделя встретит волгоградцев штормом и мокрым снегомСмотреть фотографии
08:50
В Волгоградской области нашли труп готовившегося к выходу из колонии зекаСмотреть фотографии
08:15
«Они действуют криминальным дуэтом»: волгоградцы заявили об аферах нового мебельщика-кидалыСмотреть фотографии
08:00
«К сезону будет дороже»: волгоградцы в разгар зимы раскупают путевки в ТурциюСмотреть фотографии
21:24
«Ротор» сыграл вничью с «Чайкой» на сборах в ТурцииСмотреть фотографии
20:49
В Волгограде еще один экс-глава фонда капремонта перешел в комитет ЖКХ регионаСмотреть фотографии
19:11
Наведут и обойдут: в Волгограде второй пролет моста через Волгу достроят в 2029 годуСмотреть фотографии
18:19
Волгоградский НПЗ работает в штатном режиме после пожараСмотреть фотографии
17:34
Комнату воспоминаний переживших Сталинградский ад детей откроют в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:49
РПН проверил воздух после пожара на НПЗ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:24
Стали известны подробности гибели девятиклассника в ВолжскомСмотреть фотографии
15:21
Полиция задержала водителя-беспредельщика под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:48
«На старте всегда дорого»: фермеры объяснили взлет цен на свежие огурцыСмотреть фотографии
14:24
На площади Ленина в Волгограде открыли вход в подземку с подогревомСмотреть фотографии
13:36
Камер на волгоградских дорогах к 2025 году станет почти в два раза большеСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области с 21 февраля начнутся проблемы с телесигналомСмотреть фотографии
11:23
Роспотребнадзор постановил привить от кори трудовых мигрантов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
В Сети появилось видео атаки БПЛА на нефтезавод в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:41
Все отменяется. Фура снесла вход в секцию дзюдо и самбо в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:34
Минобороны РФ сообщило о перехвате двух БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
08:08
Пожар на НПЗ в Волгограде потушили за три часаСмотреть фотографии
07:55
Бочаров прокомментировал атаку беспилотников на НПЗ в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:25
Синоптики предрекли волгоградцам «серые» дниСмотреть фотографии
06:53
В Волгограде горит нефтеперерабатывающий заводСмотреть фотографии
21:37
На улице Волгограда разбросали колбасу с отравойСмотреть фотографии
21:10
Жилой дачный массив на юге Волгограда остался без транспортаСмотреть фотографии
20:40
Отважившийся на побег по простыням мужчина сорвался с высоты в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
Волгоградцев в ЦПКиО накормили кашей и дали подержать карабин МосинаСмотреть фотографии
20:01
На ВДНХ показали видеоинсталляцию «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
19:25
Стала известна причина 3-дневной задержки авиарейса Волгоград-ЕкатеринбургСмотреть фотографии
 