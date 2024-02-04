Новая неделя встретит волгоградцев штормом и мокрым снегом

В Волгограде и области новая рабочая неделя начнется с резкого изменения погоды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, регион ожидает шторм с мокрым снегом и перепадами температур.

— В понедельник, 5 февраля, по области в ночные часы пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. После обеда возможны небольшие, а местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. В отдельных районах опустится туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западного направления 8-13 м/с местами с порывами до 15-20 м/с. В ночной период за окном 0...-5º, днем 0…+5º, — рассказали в ЦГМС. — Во вторник, 6 февраля, ночью и утром по региону ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах пройдут достаточно сильные осадки. Днем стихия немного ослабнет, но в отдельных районах вероятна метель. На дорогах сохранится гололедица. Ветер западный со скоростью 9-14 м/с, местами с порывами до 19-24 м/с. Ночью и днем температура составит 0...-5º.

В Волгограде первый рабочий день выдастся облачным, но с прояснениями.

— 5 февраля в областном центре в ночной период сильные осадки маловероятны. В утренние и дневные часы пройдет небольшой снег с дождем. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью столбики термометров покажут около 0º, днем 0...+2º, — добавили волгоградские прогнозисты. — 6 февраля в городе-герое ночью ожидается мокрый снег, днем осадки продолжатся. Временами метель, на дорогах гололедица. Ветер западного направления 9-14 м/с с усилением до 19-24 м/с. Ночью по городу -1...-3º, днем 0...-2.

По данным портала Gismeteo, с 5 по 11 февраля Волгоград зальет дождем со снегом и продует штормовым ветром. В понедельник, среду и четверг синоптики прогнозируют наиболее сильные осадки. Порывы ветра будут превышать скорость в 17 м/с. Самыми теплыми днями на новой неделе станут четверг и воскресенье. Дневные температуры составят +6 и +7 градусов соответственно. Самая холодная ночь выдастся в пятницу. Температура упадет до -4 градусов. В понедельник, 5 февраля, волгоградцев предупреждают о магнитной буре.

Фото: архив ИА «Высота 102»