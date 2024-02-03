Общество

На площади Ленина в Волгограде открыли вход в подземку с подогревом

Общество 03.02.2024 14:24
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03.02.2024 14:24


В Центральном районе Волгограда после капитального ремонта, который длился с прошлого года, открыли входные группы скоростного трамвая на площади Ленина, передает V102.RU.

По информации мэрии, теперь спуститься в подземку можно со стороны улицы Наумова, так как входные группы вновь доступны для пешеходов.

- Рабочие укрепили конструкции основания маршей, смонтировали более 60 новых железобетонных ступеней, каждая из которых оборудована системой подогрева, предотвращающей образование наледи в холодное время года. На финальном этапе специалисты вернули на место облицовку из природного камня, - рассказали в городской администрации.

Напомним, что вход в подземку со стороны улицы Наумова был закрыт шатром с начала декабря 2023 года в связи с проведением ремонтных работ. Попасть на станцию можно было только со стороны проспекта им. Ленина, 38.

Фото: администрации Волгограда

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