На площади Ленина в Волгограде открыли вход в подземку с подогревом

В Центральном районе Волгограда после капитального ремонта, который длился с прошлого года, открыли входные группы скоростного трамвая на площади Ленина, передает V102.RU.

По информации мэрии, теперь спуститься в подземку можно со стороны улицы Наумова, так как входные группы вновь доступны для пешеходов.

- Рабочие укрепили конструкции основания маршей, смонтировали более 60 новых железобетонных ступеней, каждая из которых оборудована системой подогрева, предотвращающей образование наледи в холодное время года. На финальном этапе специалисты вернули на место облицовку из природного камня, - рассказали в городской администрации.

Напомним, что вход в подземку со стороны улицы Наумова был закрыт шатром с начала декабря 2023 года в связи с проведением ремонтных работ. Попасть на станцию можно было только со стороны проспекта им. Ленина, 38.

Фото: администрации Волгограда