Ступени с подогревом смонтируют на входе в подземку Волгограда

В Центральном районе Волгограда продолжаются работы по реконструкции входной группы коростного трамвая на площади Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии, подрядчик на сегодня приступил уже к устройству полов.

Так, в частности, в эти дни рабочие занимаются ​стяжкой полов под лестничными маршами. После этого подрядчик приступит к монтажу новых железобетонных ступеней.

– Каждая из 39 ступеней будет оборудована системой подогрева, предотвращающей образование наледи в холодное время года, – сообщили 8 декабря в мэрии. – На финальном этапе гранитная и мраморная облицовка будет возвращена на место, элементы, которые не подлежат восстановлению заменят на новые.

Напомним, что сегодня вход в подземку со стороны улицы Наумова закрыт шатром. Попасть на станцию можно со стороны проспекта им. Ленина, 38.