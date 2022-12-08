Общество

Ступени с подогревом смонтируют на входе в подземку Волгограда

Общество 08.12.2022 15:11
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08.12.2022 15:11


В Центральном районе Волгограда продолжаются работы по реконструкции входной группы коростного трамвая на площади Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии, подрядчик на сегодня приступил уже к устройству полов.  

Так, в частности, в эти дни рабочие занимаются ​стяжкой полов под лестничными маршами. После этого подрядчик приступит к монтажу  новых железобетонных ступеней.

Каждая из 39 ступеней будет оборудована системой подогрева, предотвращающей образование наледи в холодное время года, – сообщили 8 декабря в мэрии. – На финальном этапе гранитная и мраморная облицовка будет возвращена на место, элементы, которые не подлежат восстановлению заменят на новые.

Напомним, что сегодня вход в подземку со стороны улицы Наумова закрыт шатром. Попасть на станцию можно со стороны проспекта им. Ленина, 38.

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