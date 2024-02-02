На ВДНХ показали видеоинсталляцию «Свет Великой Победы»

Памятные и торжественные мероприятия в честь Сталинградской Победы прошли сегодня во всех городах и селах Волгоградской области: акции у мемориалов, уроки Победы, театральные постановки и концерты, спортивные состязания, реконструкции. На главной высоте России сегодня дань памяти защитникам Сталинграда отдали полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых, правоохранительных, надзорных ведомств, представители ветеранского сообщества, общественных объединений.
Фото администрации Волгоградской области