Общество

На ВДНХ показали видеоинсталляцию «Свет Великой Победы»

Общество 02.02.2024 20:01
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02.02.2024 20:01


Сегодня в Москве гостей выставки «Россия» ждало необычное зрелище – на главную арку ВДНХ спроецировали видеоинсталляцию «Свет Великой Победы» в честь 81-й годовщины победы в Сталинградской битве. Как рассказали V102.RU в администрации Волгоградской области, гостей экспозиции сегодня встречали юноши и девушки в форме военных лет, создавая особую атмосферу: посетителям вручали листовки, сталинградские ленточки и победный выпуск «Сталинградской правды». На огромном фасадном экране демонстрировались тысячи фотографий «Бессмертного полка», кадры кинохроники, звучали песни военных лет.

Памятные и торжественные мероприятия в честь Сталинградской Победы прошли сегодня во всех городах и селах Волгоградской области: акции у мемориалов, уроки Победы, театральные постановки и концерты, спортивные состязания, реконструкции. На главной высоте России сегодня дань памяти защитникам Сталинграда отдали полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых, правоохранительных, надзорных ведомств, представители ветеранского сообщества, общественных объединений.
Фото администрации Волгоградской области

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