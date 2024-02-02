Общество

«Мы все на таблетках»: ночная стройка сводит с ума жителей Волгограда

Общество 02.02.2024 18:58
0
02.02.2024 18:58


Жители поселка Ангарский Дзержинского района Волгограда вот уже три месяца не могут спокойно спать. Как рассказали V102.RU горожане, проживающие в домах на улицах Полины Осипенко и Твардовского, виной тому стала стройка, которая развернулась перед их окнами.



– Дело в том, что строители работают круглые сутки, в три смены, в том числе и по ночам, – говорит жительница дома №6 по ул. Полины Осипенко Елена. – Звуки перфораторов, тяжелых молотов не умолкают. Мы практически перестали спать – никакие пластиковые окна не спасают от этого шума.

По словам волгоградцев, ночные кошмары продолжаются уже три месяца. Все попытки горожан связаться с застройщиком и подрядчиком строительства оказались бесполезными.

– На информационном щите указано, что застройщиком административно-жилого комплекса, который возводят на ул. Полоненко, 3, является ООО «Специализированный застройщик АртДевелопмент», а подрядчиком – ООО «Гринпарк» с директором Сергеем Володиным. Но указанный телефон «Гринпарка» оказался недействующим. В открытом доступе мы не могли найти и другие каналы для связи с подрядчиком. Нам удалось только дозвониться до застройщика, однако поговорить с директором компании не получилось – секретарь всегда отвечает, что он в командировках, – рассказывают волгоградцы.

Жители вот уже какой месяц рассылают жалобы на ночных строителей во все инстанции.

– Они нарушают статью 14.9 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности и 52-ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Производить шумные работы в регионе запрещается с 22-00 ч. до 7-00 утра. Но строителям на это наплевать. Неофициально нам заявили, что они опаздывают по срокам ввода объекта, поэтому и работают по ночам. Но нам что делать? У нас здесь живут пожилые люди, дети, бабушки и дедушки на таблетках и все время с давлением, детей по ночам будят громкие звуки. Почему им позволяют нарушать закон? – возмущаются собеседники информагентства. 

По словам волгоградцев, на недобросовестных строителей они куда только не жаловались.

– Обращались в инспекцию госжилнадзора Волгоградской области, там  нам ответили, что основанием для проверки подрядчика в 2024 году может только непосредственная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан. Поэтому оснований для проверки они не усматривают – ведь мы еще живы, и пока не сошли с ума. При этом в адрес ООО «Гринпарк» инспекция выдала предостережение о соблюдении требований проектной документации, в частности,  по шуму в ночное время. Но строителям, видимо, все равно, кто их от чего предостерегает, ничего после этого не изменилось, – утверждают волгоградцы.

Жалобы люди направляли и в администрацию Дзержинского района и Волгограда, где несчастным жителям предложили обращаться в полицию и в прокуратуру. Вызов полицейских на место совершения административного правонарушения тоже ни к чему не привел. Стражи порядка зафиксировали шум в ночное время, уехали, а рабочие продолжили строить.

Отчаявшиеся жители обратились в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, специалисты которого зафиксировали превышение по шуму в квартирах волгоградцев.

– Мы не понимаем, почему кому-то можно безнаказанно нарушать законы и почему никто не может защитить наши права? – недоумевают жители. – Мы требуем только одного – чтобы строительство осуществлялось в разрешенное региональным законодательством время. Но у нас такое ощущение, что все надзорные органы – на стороне бизнеса, а наши проблемы никому не интересны.

Корреспондент V102.RU также пытался найти координаты подрядчика стройки – ООО «Гринпарк», однако один из указанных телефонов оказался недействующим, а по другому ответил другой абонент.

Редакция готова предоставить строительной компании возможность высказать свою точку зрения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.02.2024 21:10
Общество 02.02.2024 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 20:02
Общество 02.02.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 20:01
Общество 02.02.2024 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 19:25
Общество 02.02.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 18:49
Общество 02.02.2024 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 18:40
Общество 02.02.2024 18:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2024 17:42
Общество 02.02.2024 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2024 17:07
Общество 02.02.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 16:52
Общество 02.02.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 16:28
Общество 02.02.2024 16:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2024 15:34
Общество 02.02.2024 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 14:18
Общество 02.02.2024 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 13:37
Общество 02.02.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 12:52
Общество 02.02.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 12:38
Общество 02.02.2024 12:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:37
На улице Волгограда разбросали колбасу с отравойСмотреть фотографии
21:10
Жилой дачный массив на юге Волгограда остался без транспортаСмотреть фотографии
20:40
Отважившийся на побег по простыням мужчина сорвался с высоты в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
Волгоградцев в ЦПКиО накормили кашей и дали подержать карабин МосинаСмотреть фотографии
20:01
На ВДНХ показали видеоинсталляцию «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
19:25
Стала известна причина 3-дневной задержки авиарейса Волгоград-ЕкатеринбургСмотреть фотографии
18:58
«Мы все на таблетках»: ночная стройка сводит с ума жителей ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:49
На трассах Волгоградской области из-за снега с дождем ожидают осложнение обстановкиСмотреть фотографии
18:40
В России 2025 году начнут производить роботов для массажа сердцаСмотреть фотографии
18:40
В балете «Щелкунчик» ведущие партии исполнят приглашенные артисты из ЧелябинскаСмотреть фотографии
17:42
На «Красном Октябре» почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
17:27
Мэр Волжского Воронин назначил главного по ГО и ЧС заместителяСмотреть фотографии
17:07
Измученным жителям обезвоженного Котово назвали новый срок сдачи водоводаСмотреть фотографии
16:56
В Волжском обнаружили тело подростка под окнами домаСмотреть фотографии
16:52
На Мамаевом кургане в Волгограде развернули 100-метровую Сталинградскую лентуСмотреть фотографии
16:28
Сотрудники ЛУКОЙЛа отдали дань памяти и уважения участникам Сталинградской битвыСмотреть фотографии
15:34
Два дома снесут на юге и севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:07
Дмитрий Патрушев высоко оценил успехи волгоградского регионаСмотреть фотографии
14:27
«Его же снесет!»: геройский поступок рабочего «Водоканала» в Котово попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
«Быки уже передохли»: под Урюпинском в заснеженном поле от голода гибнет брошенное стадо коровСмотреть фотографии
13:37
Волгоградцам сделали перерасчет на 10 миллионов после аварии на теплосетяхСмотреть фотографии
12:52
Полпред Устинов и министр Патрушев возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:38
Чиновники Волгограда в неспокойное время оставили школьников без защитыСмотреть фотографии
11:53
Волгоградские врачи спасли жизнь 99-летней ветерану тыла ВОВСмотреть фотографии
11:37
МЧС оперативно ликвидировало пожар на Тракторном рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
В поселке Купоросный почтили память воинов в день 81-летия Сталинградской битвыСмотреть фотографии
11:29
В России увеличат штрафы за высадку детей из общественного транспортаСмотреть фотографии
10:16
На севере Волгограда загорелся рынокСмотреть фотографии
10:13
«Ростелеком» перешел на российский софт для работы с PDF-документамиСмотреть фотографии
10:07
Момент жесткого наезда на пешехода в Волгограде зафиксировали видеокамерыСмотреть фотографии
 