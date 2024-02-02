«Мы все на таблетках»: ночная стройка сводит с ума жителей Волгограда





Жители поселка Ангарский Дзержинского района Волгограда вот уже три месяца не могут спокойно спать. Как рассказали V102.RU горожане, проживающие в домах на улицах Полины Осипенко и Твардовского, виной тому стала стройка, которая развернулась перед их окнами.





– Дело в том, что строители работают круглые сутки, в три смены, в том числе и по ночам, – говорит жительница дома №6 по ул. Полины Осипенко Елена. – Звуки перфораторов, тяжелых молотов не умолкают. Мы практически перестали спать – никакие пластиковые окна не спасают от этого шума.

По словам волгоградцев, ночные кошмары продолжаются уже три месяца. Все попытки горожан связаться с застройщиком и подрядчиком строительства оказались бесполезными.

– На информационном щите указано, что застройщиком административно-жилого комплекса, который возводят на ул. Полоненко, 3, является ООО «Специализированный застройщик АртДевелопмент», а подрядчиком – ООО «Гринпарк» с директором Сергеем Володиным. Но указанный телефон «Гринпарка» оказался недействующим. В открытом доступе мы не могли найти и другие каналы для связи с подрядчиком. Нам удалось только дозвониться до застройщика, однако поговорить с директором компании не получилось – секретарь всегда отвечает, что он в командировках, – рассказывают волгоградцы.

Жители вот уже какой месяц рассылают жалобы на ночных строителей во все инстанции.

– Они нарушают статью 14.9 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности и 52-ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Производить шумные работы в регионе запрещается с 22-00 ч. до 7-00 утра. Но строителям на это наплевать. Неофициально нам заявили, что они опаздывают по срокам ввода объекта, поэтому и работают по ночам. Но нам что делать? У нас здесь живут пожилые люди, дети, бабушки и дедушки на таблетках и все время с давлением, детей по ночам будят громкие звуки. Почему им позволяют нарушать закон? – возмущаются собеседники информагентства.

По словам волгоградцев, на недобросовестных строителей они куда только не жаловались.

– Обращались в инспекцию госжилнадзора Волгоградской области, там нам ответили, что основанием для проверки подрядчика в 2024 году может только непосредственная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан. Поэтому оснований для проверки они не усматривают – ведь мы еще живы, и пока не сошли с ума. При этом в адрес ООО «Гринпарк» инспекция выдала предостережение о соблюдении требований проектной документации, в частности, по шуму в ночное время. Но строителям, видимо, все равно, кто их от чего предостерегает, ничего после этого не изменилось, – утверждают волгоградцы.

Жалобы люди направляли и в администрацию Дзержинского района и Волгограда, где несчастным жителям предложили обращаться в полицию и в прокуратуру. Вызов полицейских на место совершения административного правонарушения тоже ни к чему не привел. Стражи порядка зафиксировали шум в ночное время, уехали, а рабочие продолжили строить.

Отчаявшиеся жители обратились в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, специалисты которого зафиксировали превышение по шуму в квартирах волгоградцев.

– Мы не понимаем, почему кому-то можно безнаказанно нарушать законы и почему никто не может защитить наши права? – недоумевают жители. – Мы требуем только одного – чтобы строительство осуществлялось в разрешенное региональным законодательством время. Но у нас такое ощущение, что все надзорные органы – на стороне бизнеса, а наши проблемы никому не интересны.

Корреспондент V102.RU также пытался найти координаты подрядчика стройки – ООО «Гринпарк», однако один из указанных телефонов оказался недействующим, а по другому ответил другой абонент.

Редакция готова предоставить строительной компании возможность высказать свою точку зрения.