Полпред Устинов и министр Патрушев возложили цветы на Мамаевом кургане





В Волгограде сегодня, 2 февраля, проходят памятные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы советских войск в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102», по этому случаю в город-герой прибыли утром Полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.





К этому часу, передает информагентство, гости города-героя в сопровождении губернатора Андрея Бочарова посетили Мамаев курган, где возложили венки и цветы к вечному огню в зале Воинской славы, к могиле Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова.





Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что программой визита Устинова и Патрушева в Волгоград предусмотрены также встречи их с руководством региона.