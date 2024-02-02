МЧС оперативно ликвидировало пожар на Тракторном рынке в Волгограде





Пожарные расчеты ГУ МЧС России по Волгоградской области оперативно ликвидировали возгорание в одном из павильонов, расположенных на территории рынка в Тракторозаводском районе. По информации пресс-службы ведомства, никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Напомним, сообщение о пожаре на Тракторном рынке, расположенном по ул. Ополченской на севере Волгограда поступило 2 февраля утром – в 09.30. Расчеты незамедлительно прибыли на место, и уже в 09.44 сообщили о локализации возгорания. Уточнялось, что огнем было охвачено помещение площадью 40 квадратных метров.

Для тушения был привлечен личный состав 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Фото, видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области