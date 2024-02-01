Вопросы сохранения охотресурсов региона обсудили в Волгограде





В Волгоградской области в 2024 году Экосовет продолжит выезды в охотхозяйства региона, в ходе которых особое внимание будет уделено созданию охотничьей инфраструктуры, рациональному использованию охотничьих ресурсов и сохранению среды их обитания, учету диких животных. Речь об этом шла сегодня, 1 февраля, на совместном заседании совета и облкомприроды, сообщает ИА «Высота 102». В обсуждении также принимали участие представители Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области», активисты партпроекта «Чистая страна» и рабочей группы проекта «Экология».

По словам главы областного комитета Алексея Сивокоза, в 2024 году зимний учет численности охотничьих ресурсов в Волгоградской области завершится в середине марта. Полученные сведения будут использованы для расчета квот добычи охотничьих ресурсов в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях на период с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года. Не последнюю роль в этих процесс будут играть представители общественности, входящие в Экосовет.

– Волгоградская область одной из первых в стране заявила о необходимости участия общественности в учете охотничьих ресурсов. Таким образом может быть обеспечено конституционное право граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, – подчеркнула председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева. – Предложения регионов были услышаны: федеральным законодательством в настоящее время этот вопрос урегулирован. Полученные при участии общественности данные теперь учитываются при подготовке официальных документов по регулированию численности диких животных, расчете объемов добычи.





В ходе совещания участниками обсуждались и проблемы, которые испытывают охотхозяйства, а также необходимость из решения для привлечения в регион туристов.

– К сожалению, в ряде охотхозяйств до сих пор отсутствуют оборудованные разделочные площадки, не решены вопросы по организации обращения с биологическими и жидкими отходами, ТКО, недостаточно внимания уделяется регулированию численности диких животных. А ведь от этого напрямую зависит состояние окружающей среды, – констатировала Ирина Соловьева. – Создание охотничьей инфраструктуры должно также способствовать развитию экотуризма, которому в нашем регионе сейчас уделяется серьезное внимание. Охотпользователи обязаны четко выполнять требования законодательства, бережно относиться к природе, способствовать сохранению ее богатства и разнообразия.