В Волжском в подвалах домов установят биотуалеты

До 27 февраля все подвальные помещения должны быть оборудованы емкостями для питьевой воды, санузлами (биотуалетами, выносной тарой) и посадочными местами для укрываемых. Кроме того, управляющие компании должны назначить сотрудников, ответственных за обслуживание заглубленных помещений, пояснили в мэрии.
Общество 01.02.2024 17:18
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01.02.2024 17:18
До 27 февраля все подвальные помещения должны быть оборудованы емкостями для питьевой воды, санузлами (биотуалетами, выносной тарой) и посадочными местами для укрываемых. Кроме того, управляющие компании должны назначить сотрудников, ответственных за обслуживание заглубленных помещений, пояснили в мэрии.
Готовность заглубленных помещений и других укрытий в Волжском обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, всего в Волжском в многоквартирных домах располагаются 1078 заглубленных подвальных помещений общей вместимостью на 350000 человек, в которых, в случае необходимости, могут укрыться 289064 жителя.По информации КЖД, на данный момент к приему людей обустроены 950 подвальных помещений. Остальные находятся в стадии подготовки.
До 27 февраля все подвальные помещения должны быть оборудованы емкостями для питьевой воды, санузлами (биотуалетами, выносной тарой) и посадочными местами для укрываемых. Кроме того, управляющие компании должны назначить сотрудников, ответственных за обслуживание заглубленных помещений, пояснили в мэрии.
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