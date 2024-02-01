Общество

Главы и личный состав силовых ведомств возложили цветы к памятнику чекистам в Волгограде

Общество 01.02.2024 10:50
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01.02.2024 10:50


В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 1 февраля, состоялось памятное мероприятие на площади Чекистов, в котором, как сообщает ИА «Высота 102», принимали участие руководители и личный состав силовых и правоохранительных органов. Возложение цветов приурочено 82-й годовщине создания 10-й дивизии войск НКВД и предстоящему 81-летию Победы в Сталинградской битве.



По информации корреспондентов «Высоты 102», цветы к подножию памятника возложили начальник УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин, начальник регионального Пограничного управления ФСБ России Вадим Синицын, руководитель ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко, прокурор Волгоградской области Денис Костенко, начальник волгоградского УФССП Галина Косогорская, начальник академии МВД Роман Павленков, руководитель регионального УФСИН России Александр Просвернин, глава управления Росгвардии Юрий Тупиков, а также представители общества «Динамо» и кадеты. 


Сотрудники силовых и правоохранительных структур, учащиеся возложили венки и цветы к памятнику воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда, защищавшим город в 1942-1943 годах. Воины 10-й дивизии НКВД в Сталинграде были одними из первых, кто вместе с ополченцами в августе 1942 года приняли удар врага, прорывавшегося в город на Волге.


В 1947 году сотрудники МГБ и МВД по Сталинградской области выступили с предложением о возведении памятника солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД и сотрудникам милиции, которые пали смертью храбрых при защите Сталинграда.

 






Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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