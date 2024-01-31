Волгоградский Детфонд в новом году усилит поддержку многодетных и молодых семей

Волгоградское отделение Российского детского фонда подвело итоги работы за 2023 год и обозначило приоритетные направления на ближайшее будущее, сообщает V102.RU.

Председатель правления регионального отделения Детфонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева в своем выступлении затронула реализованные в минувшем году благотворительные проекты, отметив, что 2023-й стал юбилейным для организации — 35 лет со дня открытия в регионе.

Инициативы фонда осенью прошлого года высоко оценила администрация Волгоградской области. К слову, региональное отделение фонда вошло в топ-10 некоммерческих организаций области за реализацию масштабного творческого конкурса, направленного на экологическое просвещение школьников.

В 2023-м Детфонд также продолжил поддерживать семьи из новых регионов РФ. Беженцы, проживающие в Волгограде и области, получали компенсации за затраты на перевод документов, услуги правового и медицинского обеспечения. Желающие возвратиться обратно на родину могли рассчитывать на покупку автобусных билетов.

В марте и сентябре представители фонда отправились в подшефный для региона Станично-Луганский район ЛНР. Многодетные семьи получили вещи первой необходимости, в том числе канцтовары, продукты питания, бытовые электроприборы и гаджеты для детей. Благодаря реализации акции «Собери ребенка в школу» многодетные и малоимущие семьи региона, а также семьи с Донбасса, проживающие в ПВР, получили более 200 школьных наборов.

В прошлом году Детфонд расширил перечень благотворительных программ. Организация стала активно помогать семьям, в которых воспитываются дети участников СВО. Все малыши получили необходимую адресную помощь и подарки на праздники.

Не осталась незамеченной и реализация программы «Теплый дом», благодаря которой библиотеки подшефных центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенные в Волжском, Камышинском, Серафимовичском и Новоаннинском районах, пополнились произведениями художественной литературы, а в школьные классы завезли новую мебель.

Еще две акции — «Помощь детям-инвалидам» и «За решеткой детские глаза» — позволили адресно поддержать семьи с детьми, страдающими ДЦП и подростков, находящихся в Камышинской воспитательной колонии, куда доставили от фонда дорожные сумки, ткани для постельного белья и спортинвентарь.

Программа «Детский спорт» направлена на пропаганду здорового образа жизни и становлению будущих чемпионов. Реготделение фонда на протяжении многих лет поддерживает детские секции областного общества «Динамо» по боксу, баскетболу, дзюдо и другим специализациям. В 2023-м благодаря вниманию организации состоялся ряд областных юношеских чемпионатов.

Подводя итоги, Ирина Соловьева поблагодарила членов президиума, добровольцев и благотворителей за активную работу и самоотдачу. Председатель правления реготделения Детфонда особо подчеркнула, что 2024-й год ставит перед организацией новые ответственные задачи.

— В Волгоградской области и других регионах России в соответствии с Указом Президента стартовал Год Семьи. Это решение главы государства мы воспринимаем как руководство к действию и основное направление нашей работы на текущий год, — отметила Ирина Анатольевна. — Первоочередное внимание будем уделять адресной работе с семьями, направленной на сохранение традиционных ценностей, а также поддержке молодых и многодетных родителей.

Фото: «ВРОООБФ Российский детский фонд»

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