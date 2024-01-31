Андрей Бочаров собрал совещание с ветеранами Волгограда





Губернатор Волгоградской области днем 31 января провел встречу с активом Совета ветеранов. По информации ИА «Высота 102», речь на мероприятии шла о предстоящей подготовке к 90-летию Сталинградской Победы. Фактически сегодня в Волгограде официально дан старт к подготовке юбилейной даты.

Все этапы подготовки, как прозвучало на встрече главы региона с представителями ветеранского сообщества, будут синхронизировано с проектами, включенными в 10-летнюю комплексную программу развития города-героя. Напомним, что депутаты Волгоградской городской думы накануне утвердили этот стратегический документ.

Андрей Бочаров на встрече еще раз поблагодарил ветеранов за работу по патриотическому воспитанию молодежи и вклад в совершенствование региональной системы мер поддержки фронтовиков, ветеранов боевых действий, в т.ч. участников специальной военной операции, и членов их семей.