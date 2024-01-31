«Концессии» представили обновленный парк специализированной техники в рамках презентации 10-летней программы развития Волгограда, которая прошла в ГДЮЦе. Одним из основных пунктов масштабного проекта является модернизация и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Во время мероприятия «Концессии тепло- и водоснабжения» провели выставку-смотр новой аварийно-восстановительной техники. Она уже используется коммунальщиками и позволяет существенно сократить сроки проведения аварийных работ, обеспечить качественную эксплуатацию коммунальных сетей и подачу тепла и воды жителям.

В 2023 году были закуплены автомобили АВР на базе «Газон NEXT» в комплектации для обслуживания водопроводных и канализационных сетей, тракторы с водоотливной установкой, дизельные мотопомпы ДНУ 630/36 и ДНУ 850/56, колесный экскаватор и экскаватор-погрузчик, который превосходит предыдущие модели по многим параметрам. Качество и технические характеристики новых спецмашин оценили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко.

– Обновление парка техники – одно из приоритетных направлений работы общества, – подчеркнул генеральный директор «Концессий» Михаил Гущин.

Всего в 2023 году в рамках инвестиционной программы «Концессиями» было закуплено 24 единицы техники. В 2024-м планируется приобрести еще 24 машины. На период с 2025 по 2027 компания закупит 63 единицы спецтехники, среди которых будут тракторы с водоотливными установками, экскаваторы-погрузчики, мобильные насосные станции, дизельные мотопомпы, автоцистерны, краново-манипуляторные установки, автокраны, электролаборатория, гидравлическая лаборатория на базе ГАЗ.

Фото: предоставлено пресс-службой «Концессий»