Жителей Волгоградской области возмутил стрим в одной из социальных сетей, главной героиней которого, предположительно стала жительница города Фролово. Как сообщает ИА «Высота 102», видеозапись с прямого эфира «блогерши» появилось 30 января в телеграм-каналах.

На кадрах, которые были опубликованы в соцсетях, можно наблюдать, как неизвестная в нижнем белье под зажигательную музыку подметает квартиру. Свои действия незнакомка сопровождает отборным матом, который, по мнению пользователей социальных сетей, адресован ребенку. По неуверенной походке стоит только гадать, пьяна ли бы во время съемки «актриса».

– Во Фролово живет дамочка. Она кричит на ребенка матом и бьет его. Звук убавила, чтобы страшных звуков избиения и потока мата не было слышно, – комментирует видеозапись автор ролика. – И на сайте знакомств «Друг вокруг» ведет себя неадекватно.

Примечательно, что во время стрима подписчики женщины обращаются к ней по имени, называя Настей, и просят не бить дочь:

– Настя, только не трогай дочку. Она еще маленькая.

В региональном главке МВД подтвердили информацию об уроженке города Фролова, а также пояснили, что по данному факту уже была проведена проверка.

- Личность сотрудникам полиции известна. Видеозапись была снята и выложена в мае 2023 году, - пояснили в ведомстве. - Проверка по нему также уже была проведена - семья была поставлена на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. По ее словам, сейчас уже не проживает на территории Волгоградской области.

Видео: Жесть Волжский / t.me