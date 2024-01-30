В Волгограде представят комплексную программу развития города до 2034 года

Сегодня, 30 января, на расширенном заседании городской думы будет представлен итоговый вариант комплексной программы развития Волгограда до 2034 года, передает V102.RU. Как сообщили в администрации города, перед общественниками, экспертами, депутатами и политиками, которые примут участие в этом мероприятии, выступит мэр Владимир Марченко. Он озвучит основные направления развития города на ближайшие 10 лет.





Программа состоит из более чем 600 базовых мероприятий по 8 ключевым направлениям.

В совещании, как ожидается, примет участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.





Напомним, концепция 10-летнего развития города была представлена общественности 7 сентября 2023 года.

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Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»