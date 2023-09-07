Глава Волгограда Владимир Марченко сегодня, 7 сентября, представил общественности концепцию комплексной программы десятилетнего развития города. Как сообщает V102.RU, послушать о будущем Волгограда в ГДЮЦе собрались свыше 450 человек, которые на протяжении почти двух часов слушали мэра и губернатора. На этот раз глава региона сознательно отошел на второй план, примерив роль ведущего, который открывает и закрывает мероприятие.





Давайте помечтаем

Открывая встречу, глава региона Андрей Бочаров объявил со сцены, что мероприятие, на котором все собрались, – очень важное, а сказанное сегодня со сцены ГДЮЦ – задел для будущих поколений. Все планы, подчеркнул он, придется воплощать в жизнь.

– Попробовали заглянуть в будущее на 10, 20, 30, 50, 100 лет вперед и посмотреть, какие проблемные вопросы, которые существуют сейчас и в будущем будут сдерживать развитие нашего любимого города Волгограда. Что необходимо сделать, чтобы на определенных этапах купировать эти проблемы? И что надо сделать для того, чтобы Волгоград стал центром экономического, социального и культурного развития в нашей стране, – пояснил губернатор. – На основе нынешней концепции будут приниматься программы развития, которые предопределят развитие города на десятилетия вперед.

По его словам, над концепцией комплексной долгосрочной программы развития города работала большая группа людей. Каждое направление курировали его заместители, которые работали совместно с коллегами из городской администрации, привлекая профильных специалистов, научное сообщество и экспертов.

– Я на самом деле окончательную часть сам еще не видел и вместе с вами ее сегодня послушаю, подискутируем, пообсуждаем, – обратился к собравшимся губернатор. Далее Андрей Бочаров представил мэра Владимира Марченко как основного докладчика. И пока глава города направлялся к микрофону, губернатор взял его стул и спустился со сцены в зал. Как оказалось, свободных мест в первых рядах уже не было, поэтому стул губернатору пришелся как нельзя кстати.

«Верните стул Марченко»

После окончания выступления главы Волгограда, губернатор снова поднялся на сцену, где тут же снова вспомнил о мебели.

– Вы верните стул Владимиру Васильевичу. Как мы без него будем реализовывать концепцию? – сказал подчиненным Андрей Бочаров. Он снова перехватил инициативу и внимание в зале, собираясь подвести итоги встречи.

Губернатор еще раз напомнил, что сейчас определяются основные направления развития Волгограда, который общими усилиями должен стать лучшим в стране городом для жизни и развития. Губернатор перечислил ключевые проекты, которые уже реализовываются в Волгограде и области. Одним из таких крупных инвестиционных проектов, по его словам, является создание в регионе Центра компетенций спецсталей с объемом инвестиций в 2 миллиарда долларов. Еще один крупный проект – создание историко-культурного туристического комплекса на острове Сарпинский. Реализовывать его будут на условиях государственно-частного партнерства, чтобы сохранить контроль над островом.

Отдайте нам остров

– Уже сегодня есть предложения о полном финансировании за счет частного инвестора всего проекта работ, но с определенными вопросами. Объем инвестиций на данный момент не менее 2 миллиардов долларов. Компания готова проинвестировать, но при одном условии – «отдайте нам остров и мы все сделаем», – рассказал губернатор.

После его слов по залу пронесся неодобрительный гул, на что Андрей Бочаров ответил так:

– Вот видите, нет. И я так же сказал.

По его словам, развитие острова Сарпинский – уникальный проект, аналогов которому в России нет.

– Представьте: прекрасные погодные условия, овощи, фрукты, все здесь есть. Ягоды. Красивая природа. Недалеко от Москвы, всего 1,5 часа лету... Теплая вода. Возможности огромные. Что можно сделать? Можно сделать оазис, который нужен сегодня стране. Повторю, стране нужен такой объект. Он нужен жителям Волгоградской области, стране, государству, людям нужен. Почему? Потому, что таких мест очень мало. Что у нас? Краснодарский край, Севастополь, Крым и все. Для нашей огромной страны это мало, – пояснил глава региона.

На Сарпинском планируют возвести современную инфраструктуру для семейного и детского отдыха, чтобы остров стал привлекательным для туристов со всей страны.

– Проще всего понастроить там жилье и продать, как зачастую бывает иногда. Но не в нашем случае. Мы должны там разместить серьезные объекты для семейного отдыха, детского отдыха, с развлечениями, с возможностью приехать к нам отдохнуть, набраться эмоций, окунуться в нашу историю, – сказал губернатор. – Да, это мечта, но она уже в проекте. Это мечта, которая уже начинает реализовываться.

Бьемся и выгребаем мусор

Затронул глава региона и вопросы строительства и благоустройства, объяснив, почему часто решения по тому или иному объекту принимаются сложно, а реализуются долго.

– Я помню, в 2014 году в мой адрес поступило обращение от одного уважаемого человека, связанного с бывшим Сурским сквером и созданием памятника строителям. Воевали за этот сквер 5 лет. Судебные решения... много чего было. Но в итоге мы с городом Волгоградом для себя определились, что здесь не будет построен объект коммерции, а здесь будет хороший сквер, – начал свой рассказ губернатор, но тут начал барахлить микрофон.

– Не выдерживает. Иностранный, наверное, микрофон. Напора нашего не выдерживает, – отвлекся на технику глава региона, но потом снова вернулся к скверу:

– Нам удалось вытащить эту землю, вернуть ее государству, передать ее муниципалитету с условием, что здесь не будет объекта коммерции. Сквер маленький, но сколько трудов в него вложено. Огромный получился. Я к тому, что не бывает все сразу. Я на примере Сурского сквера или сквера Строителей сегодня всем рассказываю, что от принятия решения до его реализации порой проходит много лет.

Из Сурского сквера, по словам губернатора, перед началом благоустройства вывезли 100 «КАМАЗов» мусора. Как оказалось, все стройки в Волгограде начинаются именно с генеральной уборки.

– Любую школу, любой объект начинаем с вывоза мусора, – поделился глава региона. – Любой объект, который мы сегодня строим, проходит с кровью, извините за выражение. С одной стороны приходится эту землю возвращать, с другой стороны приходится убирать от мусора. 100 КАМАЗов – это еще ерунда. У нас и 1000 и 2000 вывозят.





Общественный транспорт - приоритет

Глава региона озвучил и свою принципиальную позицию по развитию транспорта в Волгограде. По его словам, в будущем приоритет в областном центре будет за общественным транспортом, который должен стать доступным, безопасным и комфортным.

– Большинство людей ездит на общественном транспорте. Общественный транспорт будет приоритетом. Выделенные полосы, развитие инфраструктуры, создание дополнительной инфраструктуры по электротранспорту – это приоритет для города Волгограда. Это моя позиция, – завил Бочаров.

В заключении встречи он предложил одобрить озвученную мэром Владимиром Марченко концепцию развития города.

– Считаю, что концепцию, которую сегодня представил Владимир Васильевич, а он представил предложения в том числе и мои, но он глава города, который отвечает за развитие, считаю, что их надо принять за основу и согласиться. Кто против? – спросил губернатор.

Таковых не оказалось.

Фото: администрации Волгоградской области