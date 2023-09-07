Общество

Бочаров собрал в ГДЮЦе 450 человек на презентацию плана развития Волгограда

Общество 07.09.2023 12:33
0
07.09.2023 12:33


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 7 сентября, совместно с главой Волгограда Владимиром Марченко в Городском детско-юношеском центре презентуют концепцию развития города-героя на ближайшие 10 лет. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в концертном зале ГДЮЦа в буквальном смысле нет свободных мест, а это значит, что на мероприятие пригласили порядка 450 человек.  

Среди присутствующих в зале можно наблюдать не только чиновников и депутатов, но также волгоградских общественников и представителей различных сфер и направлений. Открывая мероприятие, глава региона напомнил, что работа над концепцией стартовала в 2022 году. В процесс были вовлечены ученые, горожане и представители различных ведомств: 

Это огромный и кропотливый труд большого количества руководителей, экспертов, представителей научного сообщества, неравнодушных граждан, которые представили видение решения не только текущих проблем, текущих задач, но и попробовали заглянуть в будущее — посмотреть, какие проблемные вопросы могут сдерживать развитие любимого Волгограда и что сделать, чтобы на определенных этапах купировать эти проблемы; что сделать для того, чтобы Волгоград стал центром экономического, социального, культурного и другого развития нашей страны. 

Задача сложная. Сегодняшнее поколение берет на себя огромную ответственность не только за настоящее, но и будущее: на основе концепции будут приниматься программы, которые предопределят развитие города на десятилетия вперед. 

Развитие города-героя нельзя рассматривать как развитие только одного муниципального образования. Его нужно рассматривать исключительно в разрезе центра агломерации — всей Волгоградской области. Только тогда можно решать задачи, которые мы ставим 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.09.2023 12:16
Общество 07.09.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:41
Общество 07.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:41
Общество 07.09.2023 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:22
Общество 07.09.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:10
Общество 07.09.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 20:41
Общество 06.09.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 20:21
Общество 06.09.2023 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 16:34
Общество 06.09.2023 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 16:17
Общество 06.09.2023 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.09.2023 16:16
Общество 06.09.2023 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 15:40
Общество 06.09.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 14:19
Общество 06.09.2023 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 13:14
Общество 06.09.2023 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 11:27
Общество 06.09.2023 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 11:00
Общество 06.09.2023 11:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:33
Бочаров собрал в ГДЮЦе 450 человек на презентацию плана развития ВолгоградаСмотреть фотографии
12:16
Десятки сотрудников ФСБ, МВД и бойцов Росгвардии заметили в полях и на дорогах под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:02
Эксперты ОМС советуют проходить медицинские профосмотры в начале учебного годаСмотреть фотографии
11:24
Потерявшего память парня опознали родные из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Дело о смертельном ДТП с полицейским в Урюпинске дошло до судаСмотреть фотографии
10:41
Студенты волгоградского политеха прокатились по заводу и узнали о «зеленой» политикеСмотреть фотографии
10:41
Сейчас только копать: активная стройка ледового дворца в Михайловке начнется в 2024 годуСмотреть фотографии
10:22
На самом деле уже отмечаем: Волгоград громко завершит празднование 434-летияСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде подросток получил ожоги 90% тела при странных обстоятельствахСмотреть фотографии
09:39
На рыбалке под Волгоградом мужчина погиб под колесами своего автомобиляСмотреть фотографии
09:17
Росстат: бензин всех марок снова подорожал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области военные нашли 40 тонн зараженной водыСмотреть фотографии
08:02
Задержанной УФСБ сотруднице «Волгоградавтодора» выносят приговор за взятку в СаратовеСмотреть фотографии
07:41
Дмитрия Патрушева возмутили цены на соляркуСмотреть фотографии
22:20
«Срывали голос и гнали вперед»: «Динамо-Синара» одержало победу в первой игре Суперлиги над «Кубанью»Смотреть фотографии
21:43
Врачи эвакуировали с трассы пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:58
Под Волгоградом экс-полицейского осудили за мошенничество с водительскими правамиСмотреть фотографии
20:41
«Осталась дочка-крошка»: в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО добровольца Павла ГубинаСмотреть фотографии
20:35
«Будущим поколениям»: в Волгограде 6 сентября открыли сквер СтроителейСмотреть фотографии
20:21
Политик заявил об угрозе нападения крыс на собак в СаратовеСмотреть фотографии
19:24
Пантера Дина и поддержка Донецка: «Динамо-Синара» открыло сезон праздником для болельщиковСмотреть фотографии
18:59
В Волгоградской области ревнивая жена сломала вентилятор об голову мужаСмотреть фотографии
18:58
Волгоградцы пополнили бюджет региона на 87 млрд рублейСмотреть фотографии
18:12
Железное месиво в кювете: под Волгоградом 15-летний водитель «Лады» погиб в ДТП с InfinitiСмотреть фотографии
17:47
Силовики задержали чиновника, одарившего землей инвалидовСмотреть фотографии
17:06
В ерики Волгоградской области влили еще 227 миллионовСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде после вояжа с губернатором обустроят быт работникам КонцессийСмотреть фотографии
16:17
Регоператор открыл в Волгограде новые абонентские участкиСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде ищут родных потерявшего память 20-летнего парняСмотреть фотографии
15:51
Волгоградская область стала на 18% популярнее у туристов этим летомСмотреть фотографии
 