Бочаров собрал в ГДЮЦе 450 человек на презентацию плана развития Волгограда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 7 сентября, совместно с главой Волгограда Владимиром Марченко в Городском детско-юношеском центре презентуют концепцию развития города-героя на ближайшие 10 лет. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в концертном зале ГДЮЦа в буквальном смысле нет свободных мест, а это значит, что на мероприятие пригласили порядка 450 человек.

Среди присутствующих в зале можно наблюдать не только чиновников и депутатов, но также волгоградских общественников и представителей различных сфер и направлений. Открывая мероприятие, глава региона напомнил, что работа над концепцией стартовала в 2022 году. В процесс были вовлечены ученые, горожане и представители различных ведомств:

–Это огромный и кропотливый труд большого количества руководителей, экспертов, представителей научного сообщества, неравнодушных граждан, которые представили видение решения не только текущих проблем, текущих задач, но и попробовали заглянуть в будущее — посмотреть, какие проблемные вопросы могут сдерживать развитие любимого Волгограда и что сделать, чтобы на определенных этапах купировать эти проблемы; что сделать для того, чтобы Волгоград стал центром экономического, социального, культурного и другого развития нашей страны.

Задача сложная. Сегодняшнее поколение берет на себя огромную ответственность не только за настоящее, но и будущее: на основе концепции будут приниматься программы, которые предопределят развитие города на десятилетия вперед.

Развитие города-героя нельзя рассматривать как развитие только одного муниципального образования. Его нужно рассматривать исключительно в разрезе центра агломерации — всей Волгоградской области. Только тогда можно решать задачи, которые мы ставим