Общество

ГУ МВД: в Волгоградской области на 19% снизилась уличная преступность

Общество 29.01.2024 17:51
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29.01.2024 17:51


В Волгограде сегодня, 29 января, в главке МВД России подвели итоги работы за прошедший 2023 год. Расширенное заседание коллегии прошло под председательством начальника управления Дмитрия Вельможко. В целом, сообщил он, за прошедшие 12 месяцев в регионе удалось добиться снижения преступности

За 12 месяцев 2023 года оперативная обстановка на территории Волгоградской области характеризовалась снижением зарегистрированных преступлений на 9% и сокращением остатка нераскрытых преступлений более чем на 8%, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области по итогам заседания. – Снизилось количество убийств, разбойных нападений, грабежей, угонов, хулиганств, поджогов, краж. 

За год в Волгограде и области, по данным полицейских, на 16% удалось повысить уровень безопасности в общественных местах, на 19% снизилась уличная преступность. 

На 22,5% сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, – уточняют в главке. 


Впечатляют  результаты работы волгоградских полицейских по выявлению  преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, за год сотрудники полиции выявили 1719 наркопреступлений, из них связанных со сбытом – 1099.

По-прежнему актуальным направлением остается борьба с киберпреступностью. Дмитрий Вельможко определил работу по противодействию кибермошенникам и проведение активной профилактической работы среди населения приоритетным направлением.

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности, начальник Главка поблагодарил личный состав волгоградской полиции за службу. Наиболее отличившимся сотрудникам полиции вручены ведомственные награды, а также грамоты и благодарственные письма, – сообщают в ГУ МВД России по региону. 

Ранее сообщалось, что в совещании принимал участие губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров в качестве приоритетных  выделил обеспечение  безопасности на территории региона в ходе празднования 81-летия Сталинградской Победы и предстоящих  президентских выборов. 

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