Общество

Бочаров поговорил с сотрудниками МВД о внешних угрозах и формализме

Общество 29.01.2024 13:12
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29.01.2024 13:12


В Волгограде 29 января начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко провел расширенное заседание коллегии ГУ МВД. В работе коллегии также принимали участие губернатор Андрей Бочаров и руководители силовых и правоохранительных ведомств. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона подчеркнул, что в непростое время усилиями полиции в Волгоградской области удается сохранять спокойную обстановку. Отдельно он обговорил необходимость защиты семей участников спецоперации.

В прошедшем 2023 году мы проводили и сегодня продолжаем совместную работу в условиях наращивания агрессивных действий ряда западных государств в отношении России, – сказал Андрей Бочаров на заседании. – Все это и ряд других факторов требуют нашего постоянного усиленного внимания к вопросам защиты нашего государства от внешних вызовов и угроз, обеспечения комплексной безопасности деятельности предприятий и организаций, систем жизнеобеспечения, функционирования органов власти, органов местного самоуправления, а также при организации и проведении общественно-массовых мероприятий.

Глава Волгоградской области также напомнил, в регионе  продолжает действовать режим повышенной готовности, подразумевающий  межведомственную координацию и применение дополнительных мер обеспечения  безопасности и антитеррористической защищенности.

– Несмотря на непростые условия и объективные сложности, главный результат нашей совместной работы по итогам 2023 года – это сохранение стабильного социально-экономического положения Волгоградской области с положительной динамикой по основным макроэкономическим показателям, выполнение в полном объеме социальных обязательств и реализация задач развития региона. Достижение таких социально-экономических результатов стало возможным во многом благодаря сохранению стабильной, контролируемой ситуации по линии обеспечения общественной безопасности и правопорядка в муниципальных образованиях и в целом по Волгоградской области, – сказал Бочаров. 

Отдельно шла речь на коллегии о предстоящем праздновании 81-летия Сталинградской Победы и о выборах Президента России. 

В числе приоритетов в 2024 году: обеспечение безопасности жителей Волгоградской области в условиях режима повышенной готовности, борьба с преступностью, в том числе с преступлениями против личности, с экстремистскими проявлениями, с преступлениями против несовершеннолетних и людей старшего возраста, с киберпреступностью, а также повышение безопасности дорожного движения.

Еще один приоритет – выполнение задач специальной военной операции.  

Отдельным вопросом является защита семей участников СВО. Это также важнейшая задача. Прошу вас подходить к каждому возникающему в этой сфере вопросу неформально, без излишней бюрократии и стараться решать такие вопросы максимально оперативно, — обратился к собравшимся губернатор.


Отличившимся сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области  сегодня вручили награды. 

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