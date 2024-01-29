Андрей Бочаров готовит регион к 81-летию Сталинградской Победы





В Волгоградской области 2 февраля пройдут памятные и торжественные мероприятия по случаю 81-летия со дня победы в Сталинградской битве. Традиционное оперативное совещание в понедельник 29 января глава региона Андрей Бочаров посвятил предстоящему событию. Как сообщает ИА «Высота 102», особым его поручением стало привлечение к мероприятиям фронтовиков и жителей осажденного Сталинграда.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, Андрей Бочаров сообщил, что подготовка к памятным событиям проходит в плановом порядке. Напомним, что ранее в городе Котельниково и в станице Клетской накануне памятной даты открыли стелы «Рубеж Сталинградской доблести». На текущей неделе состоится открытие третьей стелы в городе Серафимовиче.

– Кроме того, памятные, торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Сталинградской Победы, пройдут в городе-герое Москве, городе-герое Ленинграде и в других регионах нашей страны, – сказал также Андрей Бочаров.

Главам муниципалитетов и заместителям губернатора по итогам совещания поставлены задачи до 30 января представить информацию о готовности к проведению мероприятий в Волгоградской области и за ее пределами; обеспечить участие фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны, Почетных граждан Волгоградской области, жителей осажденного Сталинграда в мероприятиях. При необходимости их готовы обеспечить транспортом, медицинским и социальным сопровождением. Также к торжествам по максимуму привлекут волгоградскую молодежь.

Отдельное внимание Андрей Бочаров поручил уделить безопасности на территории Волгоградской области в период проведения праздничных торжеств.