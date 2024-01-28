Спорт

Женский «Спартак» потерпел два поражения в родном бассейне от СКИФ-«Восток»

Спорт 28.01.2024 15:03
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28.01.2024 15:03



Ватерполистки волгоградского «Спартака» неудачно провели домашние матчи в третьем туре основного этапа Суперлиги, в обеих встречах 26 и 27 января уступив  столичному клубу СКИФ- «Восток». Красно-белые на данный момент занимают последнее, шестое место в турнирной таблице, сообщает V102.RU.
 
Хозяйки бассейна открыли счет в стартовом периоде первой встречи благодаря точному попаданию Анастасии Кошеутовой. Гости ответили на это двумя подряд голевыми выстрелами. Прям перед самым перерывом Анастасия Федотова сравняла счет — 2:2. Следующая восьмиминутка удалась подопечным Александра Гайдукова. В составе «Спартака» отличились Полина Кириленко, Анна Исакова и капитан Ольга Лупиногина. Соперницы отметились лишь одним голом в исполнении Вероники Вахитовой.
 
В третьей четверти команды сначала обменялись результативными действиями. Дарья Герзанич с пенальти сделала счет разгромным — 4:1.  СКИФ временно сократил отставание, но Лупиногина и Федотова снова поспособствовали солидному преимуществу в четыре мяча. Однако перед заключительным периодом волгоградские ватерполистки расслабились и вели к этому моменту всего со счетом 9:8.   В четвертой восьмиминутке столичная команда и вовсе перехватила инициативу и вырвалась вперед. Татьяна Толкунова в концовке спасла хозяек от поражения в основное время. Ничья — 12:12. Командам предстояло выявить победителя встречи в серии пенальти. К сожалению,  за красно-белых реализовать свой бросок смогла лишь Лупиногина, тогда как гости трижды поразили ворота голкипера Анны Сычевой. 15:13 — победа в матче московского коллектива.
 
Дебют повторной встречи остался за спартаковскими ватерполистками. Снова в поединке первой отличилась Анастасия Кошеутова. До окончания стартовой четверти также в составе волгоградского коллектива забросили Татьяна Толкунова и Наталья Бронникова.  За оппоненток, в свою очередь, забила один раз Вероника Вахитова. Второй период остался за гостями. Они трижды забросили, тогда как красно-белые ответили двумя точными выстрелами в исполнении Ольги Лупиногиной и Александры Лилилной. Третью четверть  СКИФ и вовсе выиграл всухую, отправив за этот отрезок два безответных мяча в сетку ворот соперниц.  В заключительной восьмиминутке подопечные Гайдукова старались отыграться изо  всех сил и Анастасия Федотова в концовке  сократила отставание до минимума. Но до финала зрители голов с обеих сторон больше не увидели. 9:8 — повторная победа столичных ватерполисток.
 
«Спартак»  не смог порадовать своих болельщиков в домашних поединках и продолжает замыкать турнирную таблицу, находясь на шестом месте с 8-ю набранными очками. В следующем туре 2 и 3 февраля красно-белые на выезде встретятся  с «КИНЕФ-Сургутнефтегазом» из Киришей Ленинградской области.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград»  VK.com

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