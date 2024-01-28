







Ватерполистки волгоградского «Спартака» неудачно провели домашние матчи в третьем туре основного этапа Суперлиги, в обеих встречах 26 и 27 января уступив столичному клубу СКИФ- «Восток». Красно-белые на данный момент занимают последнее, шестое место в турнирной таблице, сообщает V102.RU.

Хозяйки бассейна открыли счет в стартовом периоде первой встречи благодаря точному попаданию Анастасии Кошеутовой. Гости ответили на это двумя подряд голевыми выстрелами. Прям перед самым перерывом Анастасия Федотова сравняла счет — 2:2. Следующая восьмиминутка удалась подопечным Александра Гайдукова. В составе «Спартака» отличились Полина Кириленко, Анна Исакова и капитан Ольга Лупиногина. Соперницы отметились лишь одним голом в исполнении Вероники Вахитовой.В третьей четверти команды сначала обменялись результативными действиями. Дарья Герзанич с пенальти сделала счет разгромным — 4:1. СКИФ временно сократил отставание, но Лупиногина и Федотова снова поспособствовали солидному преимуществу в четыре мяча. Однако перед заключительным периодом волгоградские ватерполистки расслабились и вели к этому моменту всего со счетом 9:8. В четвертой восьмиминутке столичная команда и вовсе перехватила инициативу и вырвалась вперед. Татьяна Толкунова в концовке спасла хозяек от поражения в основное время. Ничья — 12:12. Командам предстояло выявить победителя встречи в серии пенальти. К сожалению, за красно-белых реализовать свой бросок смогла лишь Лупиногина, тогда как гости трижды поразили ворота голкипера Анны Сычевой. 15:13 — победа в матче московского коллектива.Дебют повторной встречи остался за спартаковскими ватерполистками. Снова в поединке первой отличилась Анастасия Кошеутова. До окончания стартовой четверти также в составе волгоградского коллектива забросили Татьяна Толкунова и Наталья Бронникова. За оппоненток, в свою очередь, забила один раз Вероника Вахитова. Второй период остался за гостями. Они трижды забросили, тогда как красно-белые ответили двумя точными выстрелами в исполнении Ольги Лупиногиной и Александры Лилилной. Третью четверть СКИФ и вовсе выиграл всухую, отправив за этот отрезок два безответных мяча в сетку ворот соперниц. В заключительной восьмиминутке подопечные Гайдукова старались отыграться изо всех сил и Анастасия Федотова в концовке сократила отставание до минимума. Но до финала зрители голов с обеих сторон больше не увидели. 9:8 — повторная победа столичных ватерполисток.«Спартак» не смог порадовать своих болельщиков в домашних поединках и продолжает замыкать турнирную таблицу, находясь на шестом месте с 8-ю набранными очками. В следующем туре 2 и 3 февраля красно-белые на выезде встретятся с «КИНЕФ-Сургутнефтегазом» из Киришей Ленинградской области.