Общество

Волгоградскую область проморозит до -17º и завалит снегом

Общество 28.01.2024 09:21
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28.01.2024 09:21


В Волгограде и области новая рабочая неделя принесет с собой очередное резкое похолодание и обильные осадки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, в отдельные ночи температура упадет до -17 градусов.   

— Понедельник 29 января принесет с собой снег. Ночью и утром осадки будут небольшими, но не исключено, что местами по области они усилятся. Днем будет уже не так снежно, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточного направления 6-11 м/с. Ночью за окном -4...-9º, при прояснении до -14º, после обеда -2...-7º, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС. — Во вторник, 30 января осадки будут не такими сильными, на дорогах сохранится гололедица. Ветер западный со скоростью 6-11 м/с. Ночью по региону -7...-12º, при прояснении температура упадет до -17º, днем -2…-7º.

В Волгограде, как уточняют региональные синоптики, первый рабочий день выдастся облачным, но с прояснениями:

— 29 января в областном центре ночью и утром выпадет снег, днем осадки маловероятны, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточного направления 6-11 м/с. В ночной период -6...-8º, днем -4...-6º. Во вторник, 30 января, в городе на Волге без сильных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью составит -10...-12º, днем столбики термометров покажут -2...-4º.

По данным портала Gismeteo, с 29 января по 4 февраля в Волгограде будет пасмурно, и зарядят осадки — город накроет снег и снег с дождем. С пятницы стоит готовиться к разгулу стихии. Дневные температуры будут колебаться от минусовых к плюсовым значениям. Самым холодным днем новой недели окажется понедельник — в эти сутки днем до -6º, а ночью -10º. Самым теплым днем станет пятница. Дневная температура поднимется до +1º, в ночные часы всего -3º.   

Фото: архив ИА «Высота 102»

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