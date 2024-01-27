Крупная станица Волгоградской области осталась без транспорта





Жители станицы Нижний Чир Суровикинского района Волгоградской области вот уже почти месяц остаются без транспортного сообщения с областным центром. Как рассказали V102.RU станичники, с 3 января 2024 года жители Нижнечирского поселения, в которое входят 5 населённых пунктов численностью более 4000 человек, не имеют возможности попасть в Волгоград. Жители станицы Нижний Чир Суровикинского района Волгоградской области вот уже почти месяц остаются без транспортного сообщения с областным центром. Как рассказали V102.RU станичники, с 3 января 2024 года жители Нижнечирского поселения, в которое входят 5 населённых пунктов численностью более 4000 человек, не имеют возможности попасть в Волгоград.

рассказывает одна из местных жительниц Юлия.В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области людям пояснили, что у перевозчика лицензия по маршруту «Волгоград-Нижний Чир» остается действующей, поэтому тендер на оказание услуг по перевозке пассажиров ведомство провести не может.продолжает жительница станицы.В администрации сельского поселения, по словам Юлии, не видят особой проблемы в отсутствии прямой маршрутки до областного центра.Юлия озвучивает мнение жителей станицы.А пока станичники вынуждены тратить по две тысячи рублей и более, чтобы доехать до Волгограда, нанимая машины соседей. Помимо того, что не все могут осилить такие суммы, это еще и небезопасно – поездки на легковом автомобиле более рискованные, чем на общественном транспорте.