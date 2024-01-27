Крупная станица Волгоградской области осталась без транспорта

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области людям пояснили, что у перевозчика лицензия по маршруту «Волгоград-Нижний Чир» остается действующей, поэтому тендер на оказание услуг по перевозке пассажиров ведомство провести не может.
- Это какой-то замкнутый круг – маршрутки не ходят, но никакого конкурса не будет. Мы бы потерпели, все понимаем, но получается, что света в конце туннеля нет. Маршрутка вроде бы как есть, но она не функционирует, - продолжает жительница станицы.
В администрации сельского поселения, по словам Юлии, не видят особой проблемы в отсутствии прямой маршрутки до областного центра.
- Нам говорят, ну можно же с пересадкой доехать, но это по версии чиновников, которые пользуются служебным транспортом при поездках в Волгоград. Конечно, им нас не понять. Но мы считаем, что, если маршрутка не ходит, значит, надо искать нового перевозчика, - Юлия озвучивает мнение жителей станицы.
А пока станичники вынуждены тратить по две тысячи рублей и более, чтобы доехать до Волгограда, нанимая машины соседей. Помимо того, что не все могут осилить такие суммы, это еще и небезопасно – поездки на легковом автомобиле более рискованные, чем на общественном транспорте.