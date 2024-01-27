В парке Гагарина открыли Аллею героев СВО

Общество 27.01.2024 13:44
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27.01.2024 13:44
В парке имени Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда накануне открыли новую часть Аллеи героев, посвященную участникам СВО. Как сообщает V102.RU со ссылкой на МТВ, Аллею славы заложили на территории парка несколько лет назад. Она посвящена памяти воинов-десантников, отдавших жизни в локальных конфликтах.
15 портретов и краткие строки биографий героев-земляков остались запечатлены здесь, на аллее славы ВДВ. На стендах появились портреты лейтенанта Алексея Калечева, майора Максима Аплеталина, ефрейтора Александра Филиппова, капитана Евгения Орлова, капитана Романа Николенко, ефрейтора Станислава Роспономарева, лейтенанта Григория Кондрашова, младшего лейтенанта Талгата Джумагалиева, старшего сержанта Егора Каверина, капитана Дмитрия Литвинова, рядового Ерлана Оспанова, полковника Андрея Кондрашкина, старшины Юрия Нестроевого, ефрейтора Эдуарда Буланова, старшего лейтенанта Дениса Зорина.
На открытие пришли родственники волгоградцев, совершивших подвиги на СВО. На Аллее славы ВДВ появятся еще 10 портретов участников СВО.Скриншот видео МТВ
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