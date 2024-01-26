Семье гвардии полковника Андрея Владимировича Кондрашкина накануне от имени президента РФ передали «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации. Боевой офицер командовал 56-й отдельной Гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны Донской казачьей бригадой, дислоцированной в Камышине Волгоградской области.





— После службы в 56-й бригаде Андрея Кондрашкина назначили командиром 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады. С первых дней СВО талантливый командир с позывным «Дунай находился в зоне боевых действий, — рассказали информагентству в администрации Камышинского района. — При выполнении боевой задачи под Артемовском гвардии полковник погиб 16 сентября 2023 года, получив тяжелое ранение.

«Закрытым» указом президента России от 16 декабря 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии полковнику Кондрашкину присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации.

Уточняется, что в Камышине имя Героя России увековечено на Памятном Знаке Мемориала Защитникам Отечества. В поселке Первомайский Тамбовской области на школе, где учился будущий офицер, открыли памятную доску, а в музее образовательного учреждения — парту его имени и стенд.

Журналисты телеканала «Звезда» в документальном фильме, посвященном офицеру, отмечали, что «Кондрашкин участвовал в самых сложных сражениях, на поле боя всегда был в первых рядах, сам осматривал позиции, лично оценивал ситуацию на месте, а не по докладам подчиненных, как и в день своей гибели».

О последнем бое смелого офицера ВДВ рассказал заместитель командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин:

— Погиб Андрей, как настоящий герой — в строю. Ночью с комбатом пошел на передний край, проверил всю обстановку лично, изучил. Когда уже возвращались, по ним отработал дрон «Баба-Яга» (переделанный под боевой дрон тяжелый сельскохозяйственный БПЛА, — Прим. ред.). Первое попадание гранаты — его начали вытаскивать. Вытаскивали, но вторая граната была… крайней.

Полковнику Андрею Кондрашову было всего 44 года. Военный принимал участие в КТО в Чечне. В конце августа 2022 года получил тяжелое ранение на СВО, несколько месяцев восстанавливался в госпитале, а затем вновь отправился обратно на фронт.

Напомним, что о гибели в зоне СВО полковника ВДВ сообщил журналистам «Высоты 102» депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Алексей Волоцков. Политик отметил, что он познакомился с военным в Камышине, когда последний возглавлял там ДШБ. Слушатель Академии Генштаба, Кондрашкин после начала спецоперации отпросился с курса и направился в зону боевых действий на одно из самых горячих направлений фронта.

Видео: телеканал «Звезда»

Фото: администрация Камышина / t.me

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