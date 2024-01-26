Общество

«Всегда в первых рядах»: семье командира ВДВ Андрея Кондрашкина передали «Золотую Звезду»

Общество 26.01.2024 18:27
0
26.01.2024 18:27


Семье гвардии полковника Андрея Владимировича Кондрашкина накануне от имени президента РФ передали «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации. Боевой офицер командовал 56-й отдельной Гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны Донской казачьей бригадой, дислоцированной в Камышине Волгоградской области. 


— После службы в 56-й бригаде Андрея Кондрашкина назначили командиром 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады. С первых дней СВО талантливый командир с позывным «Дунай находился в зоне боевых действий, — рассказали информагентству в администрации Камышинского района. — При выполнении боевой задачи под Артемовском гвардии полковник погиб 16 сентября 2023 года, получив тяжелое ранение.

«Закрытым» указом президента России от 16 декабря 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии полковнику Кондрашкину присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации. 

Уточняется, что в Камышине имя Героя России  увековечено на Памятном Знаке Мемориала Защитникам Отечества. В поселке Первомайский Тамбовской области на школе, где учился будущий офицер, открыли памятную доску, а в музее образовательного учреждения — парту его имени и стенд.

Журналисты телеканала «Звезда» в документальном фильме, посвященном офицеру, отмечали, что «Кондрашкин участвовал в самых сложных сражениях, на поле боя всегда был в первых рядах, сам осматривал позиции, лично оценивал ситуацию на месте, а не по докладам подчиненных, как и в день своей гибели». 

О последнем бое смелого офицера ВДВ рассказал заместитель командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин:

— Погиб Андрей, как настоящий герой — в строю. Ночью с комбатом пошел на передний край, проверил всю обстановку лично, изучил. Когда уже возвращались, по ним отработал дрон «Баба-Яга» (переделанный под боевой дрон тяжелый сельскохозяйственный БПЛА, — Прим. ред.). Первое попадание гранаты — его начали вытаскивать. Вытаскивали, но вторая граната была… крайней. 

Полковнику Андрею Кондрашову было всего 44 года. Военный принимал участие в КТО в Чечне. В конце августа 2022 года получил тяжелое ранение на СВО, несколько месяцев восстанавливался в госпитале, а  затем вновь отправился обратно на фронт.

Напомним, что о гибели в зоне СВО полковника ВДВ сообщил журналистам «Высоты 102» депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Алексей Волоцков. Политик отметил, что он познакомился с военным в Камышине, когда последний возглавлял там ДШБ. Слушатель Академии Генштаба, Кондрашкин после начала спецоперации отпросился с курса и направился в зону боевых действий на одно из самых горячих направлений фронта. 

Видео: телеканал «Звезда» 

Фото: администрация Камышина / t.me

Еще по теме: 

Депутат Госдумы сообщил о гибели полковника ВДВ Андрея Кондрашкина

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.01.2024 20:15
Общество 26.01.2024 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 19:21
Общество 26.01.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 15:49
Общество 26.01.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 15:00
Общество 26.01.2024 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 14:26
Общество 26.01.2024 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 13:43
Общество 26.01.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 11:05
Общество 26.01.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 08:07
Общество 26.01.2024 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 06:50
Общество 26.01.2024 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:58
Общество 25.01.2024 21:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:57
Общество 25.01.2024 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:00
Общество 25.01.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 20:17
Общество 25.01.2024 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 19:36
Общество 25.01.2024 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 18:01
Общество 25.01.2024 18:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:43
«Угрожают конфисковать и сжечь»: немецкая таможня не пускает на выставку во Франкфурте световые фигуры из ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде врачи два месяца боролись за 800-граммовую девочку и спасли ееСмотреть фотографии
19:49
На территории агрофирмы автобус насмерть придавил водителяСмотреть фотографии
19:21
Ледяной плен. Волгоградские дворы обросли непроходимыми торосамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:42
Владимир Путин: атомный ледокол «Сталинград» заложат в 2025 годуСмотреть фотографии
18:27
«Всегда в первых рядах»: семье командира ВДВ Андрея Кондрашкина передали «Золотую Звезду»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Волгоградские силовики сошлись в схватке на чемпионате «Динамо»Смотреть фотографии
17:17
Тело задушенного волгоградца месяц пролежало на пляже хутора БобрыСмотреть фотографии
16:16
Волгоградцы сняли на видео драку покупателей в аптеке на ул. ТитоваСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде ищут близких задыхавшейся в маршрутке молодой девушкиСмотреть фотографии
15:41
«Магнит» судится с мэрией Волгограда из-за резко подорожавшей земли под магазинамиСмотреть фотографии
15:00
Волгоградские хирурги разработали новый метод лечения пациентов с сепсисомСмотреть фотографии
14:26
Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли 26 января в станице КлетскойСмотреть фотографии
13:53
Волгоградская судья Юлия Юдина получила замечание после проверки ККС регионаСмотреть фотографии
13:43
Представители Волгоградской области в Москве заказали ремонт иномарокСмотреть фотографии
12:16
Под Волгоградом водитель легковушки погиб в ДТП с «УАЗом» железнодорожниковСмотреть фотографии
11:59
Пьяный краснодарец в Волгограде лягнул в живот сотрудницу МВДСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом внук до смерти избил бабушку из-за наследстваСмотреть фотографии
11:29
Центральный рынок и межрайонное БТИ в Волгограде преобразуют из МУП в ОООСмотреть фотографии
11:24
Волгоградцам назвали крайний срок уплаты налога на сверхприбыльСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде отмечает 65-летие флагман алюминиевой промышленностиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцев обманули фейками о штрафах за превышение средней скоростиСмотреть фотографии
10:48
Более 18 тысяч жителей Волгоградской области получили доступ к 4G МегаФонаСмотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом водитель трактора заплатил 96 тысяч после ДТП с поездомСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде мужчина скончался в ожидании электричкиСмотреть фотографии
10:00
В Волжском под окнами многоэтажки нашли тело пенсионеркиСмотреть фотографии
09:59
В России Совфед продолжит доработку правовой защиты бойцов СВОСмотреть фотографии
09:18
Из горящей 9-этажки в Волгограде спасли 20 жильцов с котами и детьми: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
«Динамо-Синара» переиграло «Астраханочку» в четвертьфинале Кубка РоссииСмотреть фотографии
08:19
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ-3 лучших дебетовых карт 2023 годаСмотреть фотографии
 