Общество

Депутат Госдумы сообщил о гибели полковника ВДВ Андрея Кондрашкина

Общество 18.09.2023 09:08
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18.09.2023 09:08


Депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Алексей Волоцков сообщил о гибели полковника ВДВ Андрея Кондрашкина.

– Вчера пришла печальная и очень тяжелая для меня новость. Во время исполнения своего воинского долга героически погиб полковник ВДВ Андрей Кондрашкин, – сообщил в соцсетях депутат.  

– Мы познакомились с ним в Камышине, когда он возглавлял там десантно-штурмовую бригаду. Два года назад вместе с бойцами и офицерами 56-й бригады ВДВ провожали его на обучение в академию Генерального Штаба. Уже будучи в Москве, мы близко подружились. После начала спецоперации он отпросился с курса и направился в зону боевых действий на одно из самых горячих направлений фронта, – рассказал Алексей Волоцков.

Андрей Кондрашкин в военной карьере прошел большой путь – принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. В конце августа прошлого года на СВО он получил тяжелое ранение, несколько месяцев восстанавливался в госпитале.  А затем  сразу отправился обратно на фронт.

– Он был настоящим мужчиной, героем нашей Родины, добрым, отзывчивым и умным человеком, умел находить подход к каждому, был внимателен к людям и особенно к своим подчиненным. Искренние слова соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам Андрея Владимировича. Его уход - большая утрата для всех нас и вооруженных сил России. Уверен, что память о нем навечно останется в сердцах сотен и тысяч людей. Вечная память! – написал Алексей Волоцков. 

О гибели Андрея Кондрашкина с позывным «Дунай», командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады, сообщил также замглавы управления Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Александр Ходаковский. Андрей Кондрашкин ранее также командовал 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой.

Фото: администрация Камышина / t.me

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