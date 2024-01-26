Спорт

«Динамо-Синара» переиграло «Астраханочку» в четвертьфинале Кубка России

Спорт 26.01.2024 08:27
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26.01.2024 08:27


Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 25 января, в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна на Семи ветрах сделали весомую заявку на выход в следующую стадию Кубка России, обыграв в первой игре четвертьфинала «Астраханочку» — 31:24. Ответный матч состоится 30 января, сообщает V102.RU.
 
Перерыв в розыгрыше Суперлиги позволил нескольким командам сосредоточиться на кубковых баталиях.  Каждый из восьми клубов, оставшихся в турнире, рассчитывает пройти как можно дальше и достичь как минимум «Финала четырех», который запланирован на начало апреля. «Динамо» в их числе, конечно. Встречались бело-голубые далеко не с самым простым соперником, уже доставившим немало неприятностей подопечным Олега Кулешова, Напомним, красно-белые дважды победили их дома и в гостях по ходу чемпионата.
 
Начался вчерашний отчетный поединок с сейва голкипера хозяек Анны Верещак после броска Виктории Шичкиной. Далее открыла счет одна из лидеров волгоградского коллектива Екатерина Долматова, поразившая верхний угол ворот. «Синара» установила преимущество уже на первых минутах встречи, в том числе благодаря реализации двух пенальти в исполнении Виктории Турусиной. В составе гостей на старте отличилась неоднократно экс-гандболистка «Динамо» Полина Шаркова. В начале второй трети тайма также продемонстрировала  бомбардирские умения 17-летняя Варвара Семина, а Софья Васильева оказалась точна после розыгрыша в  быстром отрыве.
 

Через несколько минут«Астраханочка» забила дважды подряд — в результате семиметрового и после позиционной атаки. Однако сей факт не сильно смутил хозяек площадки, продолжавших владеть игровой инициативой. У волгоградских спортсменок в этот вечер действительно был виден особый настрой и чувствовалась легкость в их действиях.  Перед перерывом ярко проявила себя Арина Безбабных, сама забросившая дважды в этом отрезке и ассистировавшая Марине Судаковой на предпоследней минуте. Олимпийская чемпионка хладнокровно поразила цель с правого угла. В концовке Шаркова дальним попаданием сократила разрыв— 16:11 в пользу «Динамо-Синары» по итогам первого тайма.

Вторая половина стартовала с классических точных семиметровых от Турусиной. Если в первую десятиминутку гости отчаянно пытались догнать динамовок, то вот далее волгоградки не давали поводов усомниться в своем превосходстве. Конечно, в ключевой момент приходила на помощь и Верещак традиционными спасениями. Плюс сами астраханские гандболистки стали постепенно терять уверенность в своих силах. За 10 минут до финала забросила Валентина Гончарова. Затем отличились Анастасия Чешева и Семина в очередной раз.
 
20-й мяч «Астраханочки» забросила Виктория Климанцева — жена экс-футболиста «Ротора» Сергея Обивалина, выступавшего за сине-голубых в прошлом сезоне. Но преимущество динамовок к этому моменту было уже весомым.  Гостям оставалось лишь попытаться уменьшить разницу забитых и пропущенных голов перед повторным поединком. Подопечные Кулешова в какой-то момент лидировали в матче плюс десять, однако все же «Астраханочка» нашла в себе силы скрасить концовку.

 
Помогла им в этом, в том числе, своим результативным действием хорошо знакомая волгоградским болельщикам Наталья Даньшина, начинавшая нынешний сезон в «Синаре». Сходу заиграть в составе бело-голубых у опытной гандболистки не получилось и она в результате пополнила коллектив из соседнего региона на правах аренды. Точные попадания Варвары Юрьевой и голкипера гостей Валентины Дегтяревой в большинстве установили окончательный результат первого раунда противостояния — 31:24 в пользу «Динамо-Синары».  
 
Екатерина Долматова — лучший бомбардир матча в составе волгоградской команды c восемью заброшенными мячами. На счету Турусиной и Семиной по пять набранных очков. Анна Верещак отразила по итогу 10 бросков из 29 попыток соперниц. А Полина Шаркова семь раз огорчила свой бывший клуб.  30 января командам предстоит провести ответную встречу в Астрахани, где и определится один из полуфиналистов турнира.
 
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Динамо-Синара»  VK.com


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