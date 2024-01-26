Общество

Под Волгоградом продавцов ненужного товара обязали вернуть пенсионерке более 50 тысяч

Общество 26.01.2024 08:07
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26.01.2024 08:07


Волжский городской суд Волгоградской области взыскал более 100 тысяч рублей с предпринимателя, который убедил пенсионерку купить ненужный товар. Как сообщили V102.RU  в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, однажды к 84-летней женщине заявились двое сотрудников ИП Капашева В.А. и, воспользовавшись ее преклонным возрастом и плохим самочувствием, убедили приобрести дымовые пожарные извещатели и комплекты огнегашения для розеток и выключателей. Утверждая, что граждане обязаны устанавливать такие приборы в своих квартирах, представители продавца заключили с пенсионеркой четыре договора купили-продажи. Общая стоимость приобретённых товаров составила 50 000 рублей.

После ухода продавцов женщина поняла,  что её обманули. Пенсионерка самостоятельно обратилась в адрес ответчика с требованием о расторжении договоров и возврате уплаченной суммы, однако индивидуальный предприниматель его проигнорировал.

За пенсионерку заступились в РПН. Специалисты выяснили, что сопроводительная документация на приобретённый товар не содержит обязательной информации об изготовителе. Также оказалось, что установить приобретенное оборудование могли только квалифицированные специалисты, тогда как продавцы уверяли женщину, что она это может сделать самостоятельно.

Не соответствовало действительности и утверждение продавцов, что товары не подлежат возврату. В перечне сложных товаров, утвержденных правительством РФ, пожарные извещатели отсутствовали.

РПН обратился в суд с иском о защите прав потребителей. По итогам рассмотрения дела Волжский городской суд принял решение исковые требования удовлетворить в полном объёме, расторгнуть договоры и взыскать с ИП Капашева В.А. в пользу потребителя стоимость товаров, сумму неустойки, компенсацию морального вреда, а также выплатить штраф за отказ в удовлетворении законных требований потребителя. Общая сумма взысканных средств составила 100 560 руб.

Решение суда вступило в законную силу, исполнительный лист направлен для исполнения в службу судебных приставов.


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