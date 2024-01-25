Больше половины волгоградских студентов учатся в вузах за деньги

Волгоградстат опубликовал любопытную статистику в День российского студенчества, который отмечается сегодня, 25 января. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ведомства, в регионе в настоящее время действуют 49 самостоятельных средних специальных учебных заведений и 9 филиалов, а также 12 высших учебных заведений и 11 филиалов.



Кроме того, подготовку студентов по программам среднего профессионального образования осуществляют 6 высших учебных заведений и 10 филиалов вузов.



Численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, составила в регионе 65 тыс. человек. Из них 88,4% получают образование на очной форме обучения.



Количество студентов высших учебных заведений Волгоградской области составляет 59,4 тыс. человек, из них 60,4% учатся на очной форме.



47,9% студентов средних специальных учебных заведений получают образование за счет бюджета Волгоградской области, 5,2% – за счет федерального бюджета, 46,9% студентов обучаются на платной основе.



44,4% студентов вузов получают образование за счет федерального бюджета, 1% студентов – за счет бюджета Волгоградской области и бюджетов муниципальных образований, а 54,5% студентов оплачивают обучение самостоятельно.



В вузах региона 14397 студентов получают государственные академические стипендии, 3149 – стипендии Президента Российской Федерации, 100 – именные стипендии, 44 – стипендии Правительства РФ.



В прошлом учебном году средние специальные учебные заведения выпустили 14,2 тыс. специалистов, вузы – 10,6 тыс.

