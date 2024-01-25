Общество

Главу частного детсада в Волгограде наказали рублем за «кусачего» ребенка

Общество 25.01.2024 13:03
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25.01.2024 13:03


Моральный вред и штраф в общей сумме 7,5 тысячи рублей взыскали с руководителя частного детсада в Волгограде за покусанного другим ребенком воспитанника, передает V102.RU.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, иск был подан отцом пострадавшего мальчика к индивидуальному предпринимателю, являющейся руководителем центра раннего развития детей «Белая Медведица».

- Истец указал, что его сын при посещении детского сада неоднократно получал травмы в виде укусов руки, в связи с чем ребенок испытал физическую боль и страх. Просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, - рассказала Вальковская.

Руководитель частного детсада на суде не отрицала данный факт, пояснив, что один ребенок укусил другого.

Изучив обстоятельства дела суд пришел к выводу, что в детсаду не обеспечили надлежащих условий пребывания ребенка и надлежащего контроля за детьми, что привело к получению травмы.

По решению суда взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей и штраф в размере 2 500 рублей за то, что ответчик не исполнил требования истца с добровольном порядке.

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