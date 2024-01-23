В Волгограде с 24 января приостановят продажу абонементов на электрички

Общество 23.01.2024 20:32
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23.01.2024 20:32
С 24 января будет временно приостановлена продажа некоторых видов абонементных билетов на проезд в электричках. Об этом сообщили V102.RU в компании «Волгоградтранспригород». В частности, ограничения коснутся реализации абонементных билетов на 10 поездок сроком действия 30 дней, на 20 поездок сроком действия 30 дней и на 60 поездок сроком действия 120 дней. О сроках возобновления продажи абонементов не сообщается.
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Общество 23.01.2024 17:59
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