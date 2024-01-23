На границе Волгоградской области построят дорогу за 417 миллионов

В Алексеевском районе Волгоградской области, граничащем с ростовским регионом, собираются строить дорогу между хуторами Самолшинский и Гущинский. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено около 417 миллионов рублей. Дорогу протяженностью в 6 километров возведут на средства регионального и федерального бюджетов к 1 сентября 2025 года.
Как следует из технической документации, дорога будет однополосной, переходящей в две полосы в населенных пунктах, через которые она пройдет.
Напомним,
во время прямой линии президента России Владимира Путина в декабре прошлого года фермер из Алексеевского района Дмитрий Панин пожаловался главе государства на дорогу к хутору Серебрянский. После этого СУ СК по Волгоградской области организовало проверку организации транспортного сообщения с упомянутым населенным пунктом.
Однако новая дорога, которую построят в Алексеевском районе, пройдет далеко в стороне от хутора Серебрянский, откуда выходил в эфир фермер Панин.