



Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства, которые привели к нарушению прав жителя Волгограда на доступную среду. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, поводом послужила ситуация, о которой рассказали в соцсетях.

Из-за неправильно установленного пандуса в МКД маломобильные жители дома сталкиваются с трудностями при попытке выйти из дома и зайти в подъезд. В частности, кривой пандус стал причиной неоднократных падений пожилого инвалида-колясочника. Несмотря на многократные обращения в различные инстанции, меры не приняты.



Глава СК РФ ждет доклад по результатам проверки. Следователи могут возбудить дело ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Фото из архива V102.RU