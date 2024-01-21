Спутник «Метеор-М» сделал космический снимок Волгоградской области

Роскосмос опубликовал снимок Волгоградской области, сделанный со спутника «Метеор-М», передает V102.RU.

На снимке очень много зеленого цвета, поэтому не понятно, когда точно он был сделан.

- На спутниковом снимке «Метеора-М» — Волгоградская область, - сообщает Роскосмос. - По территории проходит Волго-Донский канал, он связывает две великих судоходных реки — Дон и Волгу. Также здесь расположена Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Европы.

Российская государственная корпорация также напоминает, что Волгоград является важнейшим промышленным центром юга России с богатой историей.

- Отсюда началось отступление немецких войск в Великой Отечественной войне. На Мамаевом Кургане находится одна из самых известных и высоких советских скульптур — «Родина-мать зовет!», - говорится в сообщении.

Фото: Роскосмос / t.me