Общество

В Волгограде зимой высадили крупные сосны в проблемном сквере

Общество 21.01.2024 14:31
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21.01.2024 14:31


Около десятка взрослых сосен высадили на днях в Центральном районе Волгограда в сквере, который в летнее время засыхает из-за отсутствия полива. Как сообщили V102.RU местные жители, 18 января текущего года они обнаружили, что под их окнами появились хвойные деревья, которых раньше здесь не было.

- В сквере между домами №43А и №43Б по ул. Пархоменко и №12 по ул. Днестровская высажено около десятка крупных сосен. Вероятно, что их пересаживали с участка на ул. Пархоменко, который отдали под застройку многоэтажного дома, - рассказали информагентству местные жители.

В редакцию они обратились, чтобы узнать, будет ли, наконец-то, организован полив в этом сквере, который в летнее время сохнет так, что на него больно смотреть. С этой проблемой местные жители ранее обращались и в редакцию, и в администрацию Центрального района Волгограда.

- На наши письма по этому вопросу администрация ответила, что такой возможности нет. Тогда зачем сажать деревья, заведомо зная, что они будут в жаркое время засыхать? – задаются вопросом жители.

Так, в сентябре 2023 года администрация района сообщила в письме, которое есть в распоряжении редакции, что по состоянию на 4 сентября сведения об объектах озеленения и системе поливочного водопровода, а также сквера, расположенных в границах вышеуказанных улиц, в реестре муниципального имущества Волгограда отсутствуют. Эта территория, как поясняется, не входит в перечень объектов общего пользования по озеленению и благоустройству, обслуживаемых МБУ «Волгоградзеленхоз» в рамках муниципального задания. Следовательно, любые траты на нее будут являться нецелевым использованием бюджетных средств, что является нарушением действующего законодательства.

- Одновременно сообщаем, что при формировании проекта бюджета на 2024 год, будет рассмотрен вопрос о включении вышеуказанной территории в муниципальное задание, - все же обнадежили жильцов чиновники.

В администрации Волгограда в ответ на запрос V102.RU сообщили, что ранее территория около многоквартирных домов №№43А и 43Б по ул. Пархоменко и дома №12 по ул. Днестровской была приведена в порядок по запросу жителей. Здесь установили скамейки и ограждение, отделяющее зону отдыха от проезжей части, высадили растения.

- Поскольку сквер располагается внутри жилой застройки, порядок поддерживается общими усилиями управляющей компании, районной коммунальной службы и жильцов МКД, - пояснили в мэрии. - По информации администрации Центрального района, уход за высаженными крупномерными соснами будет осуществлять управляющая компания.

В мэрии не сообщили, кто откуда появились крупные сосны в сквере, но поспешили уточнить, что зимний период является оптимальным для пересадки растений – в холодное время года процессы вегетации растения приостанавливаются, и оно максимально легко переживает пересадку.

Фото: читателей ИА «Высота 102»

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