







В Центральном районе Волгограда из пустыря пытались сделать благоустроенный сквер, который в итоге превратился в замусоренную территорию с засыхающими деревьями. Как сообщил V102.RU местный житель Александр Назаров, сквер находится около многоквартирных домов №43А и №43Б по ул. Пархоменко и №12 по ул. Днестровская.

– В 2017 году в рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды» у нас был разбит небольшой сквер. Проведено ограждение данного сквера и по проекту здесь должны быть проложены дорожки, а также поливочный водопровод, –рассказал волгоградец.

В 2019 году в сквере высадили 30 саженцев ясеня силами районной администрации, местных жителей и общественных организаций. Однако без полива молодые деревца зачахли, а территория сквера без ухода заросла травой и погрязла в мусоре.













– Я проживаю напротив сквера и наблюдаю данную ситуацию не первый год, – говорит Александр Назаров. – Сквер превратился в огороженный пустырь, так как из-за нерегулярного покоса зарос сорняками и травой, которая вызывает аллергические реакции у детей.

По словам мужчины, жители домов № 43а и №43б на ул. Пархоменко не в состоянии без поливочной системы ухаживать за высаженными три года назад деревьями. В управляющей компании «Центрального района», которая обслуживает эти многоквартирные дома, поясняют, что сквер за ними не закреплен, а находится на балансе у МБУ «Волгоградзеленхоз».

– Обращаемся к администрации Центрального района о принятии на баланс данного сквера, закреплении за ним ответственного за уборкой, покосом и поливом зеленых насаждений, – сообщил Назаров.

Соответствующее письмо волгоградец уже направил в администрацию города. О проблемном сквере на ул. Пархоменко жильцы многоквартирных домов также сообщили и местным депутатам, которые хотят переизбраться в гордуму нового созыва.













В администрации Волгограда информагентству пояснили, что пустующая площадка рядом с многоквартирными домами №№43А и 43Б по ул. Пархоменко и дома №12 по ул. Днестровской была приведена в порядок по запросу жителей. Здесь установили скамейки и ограждение, отделив зону отдыха от проезжей части, а также высадили растения.

– Поскольку сквер располагается внутри жилой застройки, порядок поддерживается общими усилиями управляющей компании, районной коммунальной службы и жильцов МКД. Так, в предыдущие годы городские власти совместно с жителями проводили субботники, в ходе которых убирали случайный мусор, а также высаживали новые зеленые насаждения. Кроме того, работы по приведению в порядок территории после зимы ежегодно выполняются в рамках месячника по благоустройству, – сообщили в мэрии. – По информации администрации Центрального района, очередной совместный субботник запланирован на ближайшее время. Общими усилиями управляющей компании и районной коммунальной службы на территории будет скошена сорная растительность и произведена уборка и вывоз растительного и бытового мусора.

Фото: Александра Назарова



