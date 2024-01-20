Расследования

«За что мы платим?»: волгоградский пенсионер оспорил газовый договор в суде

Расследования 20.01.2024 18:56
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20.01.2024 18:56


Пенсионер из Михайловки Волгоградской области отказался заключать договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования и в свою очередь предложил газовикам его изменить. Как рассказал V102.RU Александр Алексеевич,  договор должен быть составлен строго на основании положений федерального законодательства о газоснабжении, которое, по его мнению, нарушается на местах.
- Многие из нас знают, как газовики проверяют оборудование во время визитов в квартиры, - пояснил Александр Каверин. – Придут на 15 минут, намылят кран, вот и все обслуживание. Например, я раньше платил за это 856 рублей в год.  А теперь почему-то плата за техническое обслуживание выросла едва ли не в два раза! Для моей квартиры она увеличилась до 1500 рублей.  Я задался вопросом – а за что мы платим? Полный ли перечень работ проводят газовики, когда осуществляют так называемое техническое обслуживание внутриквартирного оборудования?
Пенсионер не поленился и сел за изучение федерального законодательства. И нашел там много чего интересного в перечне работ, которые должны проводиться в квартирах во время техобслуживания.  Например, помимо визуальной проверки целостности газового оборудования и проверки герметичности соединений, куда входит то самое «намыливание», сотрудники газовой службы должны, например, разбирать и смазывать газовые краны, проверять работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении параметров, регулировать системы контроля загазованности. Также сотрудники должны регулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового оборудования и даже чистить горелки от загрязнений. Но и это еще не все. В перечень обязательных работ, как того требует законодательство, должны входить проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах помещений, состояния соединительных труб с дымовым каналом, выявление неисправностей бытового оборудования и определение его дальнейшей эксплуатации и инструктаж потребителей газа по его безопасному использованию.
Кроме того, подчеркивает Александр Каверин, ни о каких 15 минутах пребывания газовиков в квартирах граждан и речи не может идти.
- Согласно законодательству, в договоре должна быть указана единица измерения проведения работ в так называемых человеко-часах. Для каждого вида оборудования эти единицы разные. Например, для газовой плиты – это 0,98 человеко-часов, то есть целых 98 минут. Например, в моей квартире, где есть колонка, сотрудник должен потратить на техобслуживание в общей сложности 3,5 часа! Чтобы проводить техобслуживание по заданным федеральным законодательством параметрам, в Михайловском филиале «Газпром Газораспределение Волгоград» должны работать на обходе квартир 90 сотрудников. Насколько я знаю, их раз в десять меньше, - продолжает удивлять своими выводами Александр Каверин.
Помимо этого, пенсионер считает, что техническим обслуживанием газового оборудования должна заниматься только специализированная организация. Филиал ООО «Газпром Газораспределение Волгоград» в Михайловке, утверждает Александр Каверин, такой организацией не является. Однако договоры на техобслуживание заключаются именно от филиала.
Также Александр Каверин настаивает на том, что стоимость работ на техобслуживание в договоре должна определяться ежегодно при наличии дополнительного соглашения, что, по его мнению, не даст возможность газовикам так резко увеличивать расценки.
Не устроил жителя Михайловки и пункт в договоре, который предусматривает гарантию проведенной проверки оборудования лишь на 2 месяца – этот срок он, опираясь на федеральные акты,  предлагает увеличить до 12 месяцев.
Поэтому, изучив предложенный ему к заключению договор на техобслуживание, пенсионер, в свою очередь, предложил газовикам изложить его в несколько другой редакции. На что получил отказ. 
В ответе на претензию Александру Каверину объяснили, что типовая форма договоров на техобслуживание утверждена приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и не содержит требований по указанию в преамбуле договора статуса газораспределительной организации и отнесения ее к специализированной. Не согласились в компании и с требованием расшифровки трудозатрат на техобслуживание, ссылаясь все на те же типовые формы договоров. Что касается стоимости работ, то в ответе на претензию указано, что заключение договоров на три года согласно прейскуранту на оказание услуг, утвержденного гендиректором ООО «Газпром Газораспределение Волгоград», сроком на три года также не противоречит тем самым правилам министерства.
Отстаивают газовики и 2-месячный срок гарантии, мотивируя это в том числе тем, что потребитель может, независимо от данного срока, в любое время сообщить диспетчеру о каких-то неполадках или аварийных ситуациях, связанных с газовым оборудование, а также ссылаются на гарантийный срок оборудования, который должны обеспечить его продавцы.
Таким образом, «отбив» претензии пенсионера, газовики предложили ему  не «капризничать» и подписать договор в таком виде, в каком ему и предлагалось.
Однако житель Михайловки решил доказать свою правоту в суде. Михайловский городской суд уже зарегистрировал его иск – первое заседание пока не назначено.
- Конечно, я не против того, чтобы контролировалась работа газового оборудования. Особенно с учетом тех трагедий, которые происходят в последнее время. Но я считаю, что эту работу газовики должны делать более ответственно и качественно,  а не просто брать за это деньги. Непонятна мне и ссылка на нормативные акты министерства, которыми все время апеллируют газовики. Разве могут нормативные акты ведомства быть главнее федерального законодательства? – задается вопросом пенсионер.
Напомним, перезаключить договоры на техническое обслуживание газового оборудования жители Волгоградской области должны были до 31 декабря 2023 года. При этом в конце прошлого года были зафиксированы случаи отключения газа в частных домовладениях по причине отсутствия таких договоров.

Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

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