«За что мы платим?»: волгоградский пенсионер оспорил газовый договор в суде





Пенсионер из Михайловки Волгоградской области отказался заключать договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования и в свою очередь предложил газовикам его изменить. Как рассказал V102.RU Александр Алексеевич, договор должен быть составлен строго на основании положений федерального законодательства о газоснабжении, которое, по его мнению, нарушается на местах. Пенсионер из Михайловки Волгоградской области отказался заключать договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования и в свою очередь предложил газовикам его изменить. Как рассказал V102.RU Александр Алексеевич, договор должен быть составлен строго на основании положений федерального законодательства о газоснабжении, которое, по его мнению, нарушается на местах.

Поэтому, изучив предложенный ему к заключению договор на техобслуживание, пенсионер, в свою очередь, предложил газовикам изложить его в несколько другой редакции. На что получил отказ. Поэтому, изучив предложенный ему к заключению договор на техобслуживание, пенсионер, в свою очередь, предложил газовикам изложить его в несколько другой редакции. На что получил отказ.

В ответе на претензию Александру Каверину объяснили, что типовая форма договоров на техобслуживание утверждена приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и не содержит требований по указанию в преамбуле договора статуса газораспределительной организации и отнесения ее к специализированной. Не согласились в компании и с требованием расшифровки трудозатрат на техобслуживание, ссылаясь все на те же типовые формы договоров. Что касается стоимости работ, то в ответе на претензию указано, что заключение договоров на три года согласно прейскуранту на оказание услуг, утвержденного гендиректором ООО «Газпром Газораспределение Волгоград», сроком на три года также не противоречит тем самым правилам министерства. В ответе на претензию Александру Каверину объяснили, что типовая форма договоров на техобслуживание утверждена приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и не содержит требований по указанию в преамбуле договора статуса газораспределительной организации и отнесения ее к специализированной. Не согласились в компании и с требованием расшифровки трудозатрат на техобслуживание, ссылаясь все на те же типовые формы договоров. Что касается стоимости работ, то в ответе на претензию указано, что заключение договоров на три года согласно прейскуранту на оказание услуг, утвержденного гендиректором ООО «Газпром Газораспределение Волгоград», сроком на три года также не противоречит тем самым правилам министерства.

Пенсионер не поленился и сел за изучение федерального законодательства. И нашел там много чего интересного в перечне работ, которые должны проводиться в квартирах во время техобслуживания. Например, помимо визуальной проверки целостности газового оборудования и проверки герметичности соединений, куда входит то самое «намыливание», сотрудники газовой службы должны, например, разбирать и смазывать газовые краны, проверять работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении параметров, регулировать системы контроля загазованности. Также сотрудники должны регулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового оборудования и даже чистить горелки от загрязнений. Но и это еще не все. В перечень обязательных работ, как того требует законодательство, должны входить проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах помещений, состояния соединительных труб с дымовым каналом, выявление неисправностей бытового оборудования и определение его дальнейшей эксплуатации и инструктаж потребителей газа по его безопасному использованию.Кроме того, подчеркивает Александр Каверин, ни о каких 15 минутах пребывания газовиков в квартирах граждан и речи не может идти., - продолжает удивлять своими выводами Александр Каверин.Помимо этого, пенсионер считает, что техническим обслуживанием газового оборудования должна заниматься только специализированная организация. Филиал ООО «Газпром Газораспределение Волгоград» в Михайловке, утверждает Александр Каверин, такой организацией не является. Однако договоры на техобслуживание заключаются именно от филиала.Также Александр Каверин настаивает на том, что стоимость работ на техобслуживание в договоре должна определяться ежегодно при наличии дополнительного соглашения, что, по его мнению, не даст возможность газовикам так резко увеличивать расценки.Не устроил жителя Михайловки и пункт в договоре, который предусматривает гарантию проведенной проверки оборудования лишь на 2 месяца – этот срок он, опираясь на федеральные акты, предлагает увеличить до 12 месяцев.Отстаивают газовики и 2-месячный срок гарантии, мотивируя это в том числе тем, что потребитель может, независимо от данного срока, в любое время сообщить диспетчеру о каких-то неполадках или аварийных ситуациях, связанных с газовым оборудование, а также ссылаются на гарантийный срок оборудования, который должны обеспечить его продавцы.Таким образом, «отбив» претензии пенсионера, газовики предложили ему не «капризничать» и подписать договор в таком виде, в каком ему и предлагалось.Однако житель Михайловки решил доказать свою правоту в суде. Михайловский городской суд уже зарегистрировал его иск – первое заседание пока не назначено.а? – задается вопросом пенсионер.Напомним, перезаключить договоры на техническое обслуживание газового оборудования жители Волгоградской области должны были до 31 декабря 2023 года. При этом в конце прошлого года были зафиксированы случаи отключения газа в частных домовладениях по причине отсутствия таких договоров.