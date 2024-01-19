Окунувшихся в крещенские купели волгоградцев взяли на карандаш

В ГУ МЧС России по Волгоградской области подсчитали, сколько жителей региона прошли обряд омовения в крещенских купелях, сообщает V102.RU.

По информации спасателей, в ледяную воду вошли более 21 000 человек. При этом каких-либо ЧП не зафиксировано. В 2024 году на территории Волгоградского региона определили более 60 мест для крещенских купаний.

В обеспечении безопасности жителей и гостей области на Крещение Господне задействовали более 750 человек и более 200 единиц техники. В Волгограде в этом году подготовили семь иорданей.

Напомним, что в городе-герое под желающими окунуться в прорубь затрещал лед. Люди просто хлынули толпами. Подробнее — в фоторепортаже ИА «Высота 102».