Общество

Окунувшихся в крещенские купели волгоградцев взяли на карандаш

Общество 19.01.2024 21:30
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19.01.2024 21:30


В ГУ МЧС России по Волгоградской области подсчитали, сколько жителей региона прошли обряд омовения в крещенских купелях, сообщает V102.RU. 

По информации спасателей, в ледяную воду вошли более 21 000 человек. При этом каких-либо ЧП не зафиксировано. В 2024 году на территории Волгоградского региона определили более 60 мест для крещенских купаний. 

В обеспечении безопасности жителей и гостей области на Крещение Господне задействовали более 750 человек и более 200 единиц техники. В Волгограде в этом году подготовили семь иорданей.  

Напомним, что в городе-герое под желающими окунуться в прорубь затрещал лед. Люди просто хлынули толпами. Подробнее — в фоторепортаже ИА «Высота 102».

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