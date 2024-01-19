В Камышине простятся с погибшим в СВО контрактником Игорем Цзю

В Камышине Волгоградской области сегодня, 19 января, проводят в последний путь погибшего в ходе спецоперации рядового Игоря Цзю, сообщает V102.RU.

— Игорь Альбертович погиб в ходе выполнения боевой задачи на территории Донецкой Народной Республики, — рассказали информагентству в администрации Камышинского района. — Светлая память нашему земляку-герою.

Уточняется, что церемония прощания пройдет в Камышине. Погибшему было всего 56 лет. В Камышине у него остался брат.

Известно, что Игорь Цзю перебрался из Узбекистана в село Чухонастовка Камышинского района. В августе 2023 года он подписал контракт и ушел на фронт.

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