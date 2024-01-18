«Не успел стать отцом»: инженер «Волгограднефтемаша» Роман Тюхтин погиб на СВО





В Волгограде простились с 35-летним Романом Тюхтиным, погибшим на СВО. Как рассказали V102.RU коллеги погибшего, мужчина еще во время учебы начал работать на заводе «Волгограднефтемаш», в 2013 году ушел в армию – служил в автомобильных войсках в Петергофе и в Майкопе. После армии всегда с гордостью вспоминал срочную службу, по окончании которой вернулся на завод. Успел стать инженером-механиком и победить в конкурсе «Лучший инженер ремонтной службы» в 2022 году.

В Волгограде простились с 35-летним Романом Тюхтиным, погибшим на СВО. Как рассказали V102.RU коллеги погибшего, мужчина еще во время учебы начал работать на заводе «Волгограднефтемаш», в 2013 году ушел в армию – служил в автомобильных войсках в Петергофе и в Майкопе. После армии всегда с гордостью вспоминал срочную службу, по окончании которой вернулся на завод. Успел стать инженером-механиком и победить в конкурсе «Лучший инженер ремонтной службы» в 2022 году.

- Роман погиб 30 декабря, в предпоследний день 2023 года, до конца выполняя поставленную задачу. Память о нем и его боевых подвигах останется с нами навсегда, - заверили близкие погибшего. - заверили близкие погибшего.

Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

- вспоминают друзья.Роман очень любил фотографировать и во всех своих походах и поездках делал самые разнообразные снимки - от маленькой букашки на листе до фотографий Эльбруса при разной погоде. Он всегда умел увидеть и подобрать интересный кадр.В 2017 году Роман женился, причем познакомился с будущей супругой на своем родном заводе. Роман не успел стать отцом, но дважды его звали в крестные, чем он очень гордился, и всегда находил время, чтобы пообщаться и помочь своим крестникам, в том числе во время отпуска во время СВО.- рассказывают собеседники.Все, кто знал Романа, всегда могли на него положиться, потому что он всегда был готов помочь в трудной ситуации. То же самое готовы сказать его боевые товарищи.