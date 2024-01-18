Общество

«Не успел стать отцом»: инженер «Волгограднефтемаша» Роман Тюхтин погиб на СВО

Общество 18.01.2024 10:23
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18.01.2024 10:23


В Волгограде простились с 35-летним Романом Тюхтиным, погибшим на СВО. Как рассказали V102.RU коллеги погибшего, мужчина еще во время учебы начал работать на заводе «Волгограднефтемаш», в 2013 году ушел в армию – служил в автомобильных войсках в Петергофе и в Майкопе. После армии всегда с гордостью вспоминал срочную службу, по окончании которой вернулся на завод. Успел стать инженером-механиком и победить в конкурсе «Лучший инженер ремонтной службы» в 2022 году.
- Роман всегда увлекался спортом, при этом среди его увлечений были и футбол, и шахматы, и велосипедный спорт. Он с детских лет очень любил животных, природу, всегда восхищался горами и всем советовал ходить в горы. Роман много раз путешествовал по области на велосипеде или пешком с палаткой, взяв только самое необходимое. Еще одним увлечением была рыбалка, к которой его пристрастил отец. Осталось не так много рек в Волгоградской области, в которых он не закидывал удочку, - вспоминают друзья.
Роман очень любил фотографировать и во всех своих походах и поездках делал самые разнообразные снимки - от маленькой букашки на листе до фотографий Эльбруса при разной погоде. Он всегда умел увидеть и подобрать интересный кадр.
В 2017 году Роман женился, причем познакомился с будущей супругой на своем родном заводе. Роман не успел стать отцом, но дважды его звали в крестные, чем он очень гордился, и всегда находил время, чтобы пообщаться и помочь своим крестникам, в том числе во время отпуска во время СВО.
- 23 сентября 2022 года Роман был мобилизован в числе других сотрудников завода. После мобилизации он принял это как должное и сказал, что выполнит всё, что от него требуется. И не подвел.  Летом 2023 года был награжден медалью «За боевые отличия», - рассказывают собеседники.
Все, кто знал Романа, всегда могли на него положиться, потому что он всегда был готов помочь в трудной ситуации. То же самое готовы сказать его боевые товарищи.
- Роман погиб 30 декабря, в предпоследний день 2023 года, до конца выполняя поставленную задачу. Память о нем и его боевых подвигах останется с нами навсегда, - заверили близкие погибшего.
Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

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