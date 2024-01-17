На Украине погиб 42-летний мобилизованный из Волгоградской области

В Волгоградской области простятся с погибшим в зоне СВО 42-летним Сергеем Иванукиным, сообщает V102.RU.

— Сергей Сергеевич Иванукин в октябре 2022 был мобилизован и ушел в зону СВО защищать интересы нашего государства, — рассказали информагентству в администрации Новоаннинского района. — 13 января 2024 года в результате полученного ранения и острой кровопотери наш земляк погиб.

Уточняется, что в последний путь бойца проводят в хуторе Рожновском 19 января. Церемония прощания начнется в 12.00 по адресу: переулок Веселый, 28. У погибшего остались родители, сестра, жена и двое сыновей.

Фото и коллаж: администрация Новоаннинского района, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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