В Волгоградской области ОМОН искал подозрительные предметы в храмах





В Волгоградской области сотрудники инженерно-технических групп ОМОН Росгвардии с помощью специальных средств и служебных собак проверили храмы, где Крещение Господне пройдут богослужения. Кроме того, военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии совместно с коллегами из регионального ГУ МВД России обеспечат безопасность жителей региона в местах массовых омовений.

По информации пресс-службы управления Росгвардии, сотрудники храмы региона обследованы на наличие подозрительных предметов. Нести службу полиция и ОМОН будут всю предстоящую ночь.

– Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны приближены к местам проведения крещенских купаний, – уточнила представитель волгоградской Росгвардии Кристина Павленко.