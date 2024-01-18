Общество

В Волгоградской области ОМОН искал подозрительные предметы в храмах

Общество 18.01.2024 19:57
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18.01.2024 19:57


В Волгоградской области сотрудники инженерно-технических групп ОМОН Росгвардии с помощью специальных средств и служебных собак проверили храмы, где Крещение Господне пройдут богослужения. Кроме того, военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии совместно с коллегами из регионального ГУ МВД России обеспечат безопасность жителей региона в местах массовых омовений. 

По информации пресс-службы управления Росгвардии, сотрудники храмы региона обследованы на наличие подозрительных предметов. Нести службу полиция и ОМОН будут всю предстоящую ночь. 

Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны приближены к местам проведения крещенских купаний, – уточнила представитель волгоградской Росгвардии Кристина Павленко.

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