Андрей Бочаров назвал срок газификации всей Волгоградской области

Общество 18.01.2024 10:16
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18.01.2024 10:16
Голубое топливо пришло в поселок Нариман Светлоярского района. В церемонии пуска внутрипоселкового газопровода принял участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, обрисовавший перспективы газификации региона.- До 2027 года включительно мы газифицируем всю Волгоградскую область. Темпы набраны очень серьезные. Ввод сегодняшнего объекта для нас тоже очень важен, ведь в поселке проживает почти 1,4 тыс. человек. Благодаря решению, которое принял Президент, нам удалось реализовать мечту многих поколений жителей, — отметил губернатор.
Напомним, в Волгоградской области продолжается совместная с «Газпромом» работа по газификации поселений: с 2014 года уровень газификации региона удалось увеличить с 81,9% до 91,1% (средний уровень по РФ – 73%). В настоящее время реализуются задачи новой программы на период с 2021 по 2027 годы.
Всего предстоит подвести голубое топливо к 14,6 тыс. домовладений, где проживают почти 40 тыс. человек. Для этого построят 144 межпоселковых и 166 внутрипоселковых газопроводов.
Фото администрации Волгоградской области
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