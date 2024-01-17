В недавно построенном амфитеатре в Волгограде затеяли ремонт на 3 миллиона

В здании амфитеатра на нижней террасе Центральной набережной в скором времени закипят ремонтные работы. По информации администрации Волгограда, внутренние помещения амфитеатра будут преобразованы в площадки для проведения конференций, телемостов, молодежных форумов, а другую часть приспособят для организации выставок, кинопоказов и театрализованных шоу.
Муниципалитет уже выполнил монтаж и пусконаладку новой системы отопления здания, что превратило изначально летний объект во всесезонный, пояснили в мэрии.
После проведения всех запланированных работ амфитеатр превратится в многофункциональное сооружение, предназначенное для проведения мероприятий в круглогодичном формате.
Ранее, сообщает V102.RU, на сайте госзаказов была размещена закупка МЦ «Лидер» на проведение ремонта в нескольких помещениях амфитеатра на сумму в 3,4 миллиона рублей.
Напомним, амфитеатр на 2300 мест был открыт в сентябре 2022 года.
Фото: Павел Мирошкин /V102.RU