В Волгограде ждут запуска эскалаторов на станциях СТ

Установленные на двух станциях скоростного трамвая в Волгограде новые эскалаторы успешно прошли этап пуско-наладки, а теперь ждут финальной проверки и разрешения на запуск, передает V102.RU.

Ранее сообщалось, что в подземке волгоградского метротрама установлены новые подъемные механизмы на станциях «Комсомольская» и «Площадь Ленина».

– В ближайшие дни после прохождения процедуры приемки подъемных механизмов комиссией в составе представителей надзорных органов, эксплуатирующей организации и завода изготовителя и получения разрешительной документации, эскалаторы будут введены в эксплуатацию и начнут функционировать в штатном режиме, – сообщили в администрации Волгограда.

Эскалаторы были заменены на двух станциях СТ в связи с тем, что старые подъемники, которые работали 40 лет, давно выработали свой ресурс. Замена эскалаторов проводилась в рамках инвестпроекта, заключенного в 2023 году между городом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс».

Новые подъемники производства российской компанией «ЛАТРЭС». Их высота порядка 3,5 метра, а скорость движения – 0,5 м/с. Эти эскалаторы практически бесшумные и оборудованы эффективной энергосберегающей системой привода, останавливающей механизм во время отсутствия пассажиров.

В первых числах 2024 года ход работ на станциях скоростного трамвая, в том числе и новые эскалаторы, осмотрел губернатор Андрей Бочаров.