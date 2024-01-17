Пожар уничтожил строения на турбазе «Оазис» в Камышине

Несколько строений сгорело ночью на турбазе «Оазис» в городе Камышин Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в 3:00.

По данным ведомства, на территории промзоны горели здание площадью 48 кв.м. с кровлей по деревянной обрешетке, еще одно здание площадью 48 кв.м. с кровлей металлической по деревянной обрешетке, а также бытовки. Общая площадь пожара составила 170 кв.м.

- Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали горение в 7.30. Работала 28 спасательная часть Камышина. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В местных пабликах сообщают, что ущерб от пожара на камышинской турбазе превысил 5 миллионов рублей.